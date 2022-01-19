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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا ترسل أكثر من 3 آلاف فرد من قوات الأمن لتأمين مونديال قطر

تركيا ترسل أكثر من
تركيا ترسل أكثر من 3 آلاف فرد لتأمين مونديال قطر

أعلنت تركيا أنها سترسل 3250 فردا، من قوات الأمن إلى قطر، وذلك للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022، الذي تستضيفه الدوحة.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن تركيا سترسل 3250 فردا من قوات الأمن إلى الدوحة للمساهمة في تأمين مونديال قطر 2022.

وأضاف الوزير التركي في كلمة أثناء فعالية بمدينة أنطاليا، أن أنقرة دربت أيضا فرقا من القطريين على هذه المهمة قبل المونديال.

وأوضح أنه سيتم نشر 3 آلاف من قوات الأمن وغيرهم خلال كأس العالم، إضافة إلى 100 فرد من وحدة القوات الخاصة و50 كلبا للكشف عن القنابل مع مدربيها و50 خبيرا في إبطال مفعول القنابل

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وأشار صويلو إلى أن تركيا دربت 677 رجل أمن من قطر في 38 مجالا مختلفا، دون الخوض في التفاصيل.

ولم يحدد الوزير نسبة أفراد الأمن الأتراك من إجمالي الذين سيعملون على تأمين مونديال قطر.

وتابع "سيعمل في المجمل نحو 3250 من أفرادنا بصورة مؤقتة في قطر في نوفمبر وديسمبر 2022 لمدة 45 يوما فيما يتصل بكأس العالم.. الذي من المتوقع أن يحضره ما يزيد على مليون مشجع من جميع أنحاء العالم.. وسيعمل أفرادنا على استتباب الأمن".

ومن المقرر إقامة كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

تركيا قطر مونديال قطر الداخلية التركية كأس العالم 2022 مونديال 2022 الدوحة

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