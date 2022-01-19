حركة فتح تجدد اختيار محمود عباس رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية

جددت اللجنة المركزية لحركة فتح، اختيار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كما رشحت عضوين منها لشغل مناصب بالمنظمة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا مساء الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة محمود عباس، حيث ناقشت عددا من القضايا الداخلية.

وقالت إن اللجنة المركزية لحركة فتح وبالإجماع، جددت ثقتها في الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين.

كما جددت اللجنة المركزية، وبالاجماع ثقتها في عزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وانتخبت اللجنة المركزية لحركة فتح، وبالإجماع حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية.

كما انتخبت حركة فتح روحي فتوح، وبالإجماع، مرشحاً لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون استقال من منصبه، ما دفع الحركة لترشيح روحي فتوح لشغل المنصب.