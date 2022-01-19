رفع 550 حالة إشغال وتحرير24 محضر بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالإستمرار فى تنفيذ أعمال إزالة الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب للمواطنين حيث يأتي ذلك من أجل القضاء على العشوائية داخل الأسواق والمناطق السكنية والشوارع لتخفيف التكدس عن المارة من المواطنين لقضاء إحتياجاتهم فى سهولة ويسر .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة بقيادة نائب رئيس المدينة ومسئولى شرطة المرافق لإزالة الإشغالات بالعديد من المناطق والأسواق حيث أسفرت عن رفع 550 حالة إشغال ، بجانب 15 إستاند و 6 فاترينة و 45 كرسى و 35 طربيزة خشب وحديد و 6 ميزان .

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وتم كذلك تحرير 24 محضر إشغال طريق بمنطقة المحمودية ، كما قامت الوحدة المحلية بتركيب عمود إنارة جديد بجوار نيابة المرور بعد تعرض القديم للسقوط نتيجة إصطدام سيارة به ، هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنظيم حملة مكبرة نجحت في رفع 12 حالة إشغال و 5 موازين بشارع بورسعيد ، وتم التحفظ عليها وذلك وسط مشاركة من رؤساء الأحياء وشرطة المرافق .

ومن ناحية أخرى كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بحضور الجلسة التمهيدية لمشروع إعداد المخطط الإستراتيجى العام للتنمية العمرانية للمحافظة ، وأيضاً الملامح التنموية لمراكزها وسط مشاركة من المهندس سيد البدوى مدير عام إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة المهندس جورج سامح ، علاوة على رؤساء المراكز والمدن وممثلى ومسئولى المديريات الخدمية وقطاعات المرافق المختلفة على مستوى المحافظة .

وقد أوضح اللواء أشرف عطية بأن الهدف الأساسى من إعداد المخطط الإستراتيجى هو وضع خارطة طريق متكاملة ورؤية وملامح تنموية وخطة مستقبلية لكافة القطاعات الخدمية والمرافق الأساسية والأنشطة بكافة أنواعها على مستوى المحافظة خلال الثلاثين عاماً القادمة ، موجهاً إلى سرعة الإنتهاء من تجميع البيانات المطلوبة كل قطاع فيما يخصه حتى يتسنى البدء فى المرحلة الثانية من إعداد التصور العام للملامح التنموية للمحافظة والتى سيتم تنفيذها بواسطة مجموعة من الخبراء والإستشاريين فى كافة المجالات التابعين للهيئة العامة للتخطيط العمرانى .

جانب من أعمال إزالة التعديات بأسوان

جانب من أعمال إزالة التعديات بأسوان