محافظ أسوان يتابع أنشطة الوحدات المحلية بكوم أمبو ودراو والسباعية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود وأنشطة الوحدات المحلية لتنفيذ أعمال التطوير والارتقاء بمستوى النظافة لاستعادة الوجه الحضاري والجمالى للمحافظة السياحية العريقة قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو فى الفترة المسائية برفع الإشغالات واستكمال أعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء شرق ووسط المدينة.

وأشار شوقى مصطفى رئيس المدينة بأنه تم المرور الميدانى لمتابعة أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار ، بجانب إجراء الصيانة لأعمدة الكهرباء ببعض الوحدات القروية ، بالإضافة إلى متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) وذلك داخل قرية العباسية ومنها مشروعات توصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، علاوة على إحلال وتجديد ورفع كفاءة المدرسة الإبتدائية والإعدادية ، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى.

ولفت إلى أنه من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية بالاستعانة بأتوبيسات النقل العام وزيادة سيارات السيرفيس من أجل التعامل السريع مع مشكلة التكدس بموقف كوم أمبو من أجل الحد من الازدحام وتسهيل حركة إنتقال المواطنين وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومناسبة لهم ولأسرهم.

هذا فيما أشار محمود عليان رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان فقد نجحت الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية فى نقل سوق الأغنام والماعز من موقعه القديم الذى كان مقاماً عليه منذ 15 عاماً بوسط المدينة إلى خارج الكتلة السكنية بشمال المدينة فى الموقع الجديد الذى تم تخصيصه لهذا الغرض بمساحة 700 م2 حيث كان يقام السوق كل يوم أثنين ، وهو الذى لاقى استحسان وإشادة من المواطنين.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بالتعامل الفورى مع شكوى الأهالى المتعلقة بوجود مياه جوفية من خلال وضع الحلول الجذرية لها وذلك بتركيب عدد 2 موتور شفط للمياه بالتعاون بين الوحدة المحلية وجمعية مفاتح الخير ، وتم القضاء على المشكلة بشكل نهائى ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنفيذ أعمال رفع التراكمات والأشجار بمنطقة المحمودية لخلق متنفس حيوى وجمالى لأهالي المنطقة .

وكان قد أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء للقافلة الدعوية والتوعوية الثانية للواعظات برعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك فى إطار فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومي.

والتقى محافظ أسوان بالواعظات برئاسة الدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات.