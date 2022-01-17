عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع أنشطة الوحدات المحلية بكوم أمبو ودراو والسباعية

جهود متواصلة لمحليات
جهود متواصلة لمحليات أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود وأنشطة الوحدات المحلية لتنفيذ أعمال التطوير والارتقاء بمستوى النظافة لاستعادة الوجه الحضاري والجمالى للمحافظة السياحية العريقة قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو فى الفترة المسائية برفع الإشغالات واستكمال أعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء شرق ووسط المدينة. 

وأشار شوقى مصطفى رئيس المدينة بأنه تم المرور الميدانى لمتابعة أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار ، بجانب إجراء الصيانة لأعمدة الكهرباء ببعض الوحدات القروية ، بالإضافة إلى متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) وذلك داخل قرية العباسية ومنها مشروعات توصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، علاوة على إحلال وتجديد ورفع كفاءة المدرسة الإبتدائية والإعدادية ، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى. 

20 ألف جنيه غرامة وإحالة للنيابة العامة في حالة إتلاف الطرق بعد رصفها

بروتوكول تعاون بين محافظة أسوان وهيئة بلان إنترناشيونال لخدمة قضايا الشباب والنشء

الناس لبعضهم.. محافظ أسوان يوزع قسائم صرف أجهزة كهربائية منزلية لـ33 عروسة

محافظ أسوان: محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي وربطها بمشروع الهوية البصرية

"تضامن أسوان": 3000 منازل تضررت من السيول

محافظ أسوان يستعرض الفرص الواعدة بالمحافظة مع وفد هيئة الاستثمار

محافظ أسوان: نقابة الزراعيين بيت خبرة لخدمات المشروعات القومية في توشكي الخير

ولفت إلى أنه من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية بالاستعانة بأتوبيسات النقل العام وزيادة سيارات السيرفيس من أجل التعامل السريع مع مشكلة التكدس بموقف كوم أمبو من أجل الحد من الازدحام وتسهيل حركة إنتقال المواطنين وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومناسبة لهم ولأسرهم. 

هذا فيما أشار محمود عليان رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان فقد نجحت الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية فى نقل سوق الأغنام والماعز من موقعه القديم الذى كان مقاماً عليه منذ 15 عاماً بوسط المدينة إلى خارج الكتلة السكنية بشمال المدينة فى الموقع الجديد الذى تم تخصيصه لهذا الغرض بمساحة 700 م2 حيث كان يقام السوق كل يوم أثنين ، وهو الذى لاقى استحسان وإشادة من المواطنين. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بالتعامل الفورى مع شكوى الأهالى المتعلقة بوجود مياه جوفية من خلال وضع الحلول الجذرية لها وذلك بتركيب عدد 2 موتور شفط للمياه بالتعاون بين الوحدة المحلية وجمعية مفاتح الخير ، وتم القضاء على المشكلة بشكل نهائى ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنفيذ أعمال رفع التراكمات والأشجار بمنطقة المحمودية لخلق متنفس حيوى وجمالى لأهالي المنطقة .

وكان قد أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء للقافلة الدعوية والتوعوية الثانية للواعظات برعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك فى إطار فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومي. 

والتقى محافظ أسوان بالواعظات برئاسة الدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يستعرض الفرص الواعدة بالمحافظة مع وفد هيئة الاستثمار

تنفيذ أعمال رفع تراكم المخلفات ومواجهة مشكلة الإلقاء العشوائى بأسوان

محافظ أسوان يلتقى وفد مصر الخير ويشيد بالتعاون لتحسين مستوى معيشة المواطن

محافظ أسوان يلتقى نقيب الزراعيين لدعم المشروعات الجارية للإستصلاح الزراعى

محافظ أسوان يعلن الموافقة على تعديل قيود الارتفاع لقرية المنصورية الجديدة بدراو

20 ألف جنيه غرامة وإحالة للنيابة العامة في حالة إتلاف الطرق بعد رصفها

بروتوكول تعاون بين محافظة أسوان وهيئة بلان إنترناشيونال لخدمة قضايا الشباب والنشء

الناس لبعضهم.. محافظ أسوان يوزع قسائم صرف أجهزة كهربائية منزلية لـ33 عروسة

ترشيحاتنا

على بعد 10 كيلو من الحادث.. تفاصيل العثور على جثمان شروق ياسر ضحية معدية القطا "فيديو"

المجلس القومي للأجور.. المادة 85 تنتصر للعمال ضد «بطش» أصحاب العمل|تفاصيل مهمة

شيخ الأزهر عن هجوم أبوظبي: ستبقى الإمارات واحة للتسامح والإخاء مهما حاول الأعداء

أجسام مضادة.. عزمي: تجارب اللقاح المصري مبشرة| تفاصيل

فرنسا.. ارتفاع قياسي في حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا

نجاح تقنية جديدة لاستئصال ورم بالغدة الدرقية في مستشفى السلام ببورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية وأتربة وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا .. لـ3 أسباب لا يعرفها كثيرون

القاضي للمتهم بقتل شقيقته حرقا: أمك جت تنجيك واتنازلت بوس راسها ورجليها

بعد تحذيرات الصحة.. متى تُعطل الدراسة وتغلق المحلات وفقًا لقانون الجوائح؟

الأقمار الصناعية: كتلة ثلجية باردة تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات

رسالة بالدموع.. ضحية المحلة:المجرم صعبان عليا ولو كان سرق بس كنت سامحته

اللى راح راح يا سيادة القاضي..والدة قاتل شقيقته تتنازل أمام جنايات المنصورة

عيار 21 يصعد في السماء.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"شمس" تُغلق السِّتار على دموع طاقم العمل

منى زكي وإياد نصار في كواليس فيلم أصحاب ولا أعز.. صور

وزير الدفاع: حريصون على الارتقاء بالاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة

الراعي الرسمي للشتاء.. كيف تغير شكل المج من السيمبل لـ السحري |نوستالجيا

فيديو

بهاء سلطان يطرح أغنية مالك.. فيديو

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ونشاط للرياح بجميع المحافظات.. فيديو

تعطيل الدراسة والعمل.. 24 إجراء حكوميا متوقعا لمواجهة زيادة إصابات أوميكرون "فيديو"

عقوبات من وزارة الصحة لغير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ