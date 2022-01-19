في ذكرى وفاته العشرين.. نقاط تحول في حياة المخرج يحيى العلمي وأبرز أعماله الدرامية.. خناقة كانت سبب زواجه من تهاني راشد

تحل اليوم الذكرى العشرين على وفاة المخرج يحيى العلمي الذي قدم للدراما المصرية علامات فارقة، مازالت تحقق نجاحا ومشاهدات عالية مع إعادة عرضها على شاشة التلفزيون التي كان أبرزها رأفت الهجان ونصف ربيع الآخر والحاوي.

المخرج يحيى العلمي

ولد يحيى العلمي في يوليو 1941 بالزقازيق، ودرس الإخراج الدرامي بلندن عقب تخرجه من كلية الحقوق، وبدأت مسيرته الاحترافية بإخراج البرامج التلفزيونية، خاصة التعليمية والثقافية منها "عالم الفن" و"قصة المسرح" و"كتاب وقصة" وغيرها.

يحيى العلمي وتحولات مسيرته

انتقل من تحضير البرامج الثقافية إلى الأعمال الدرامية بعد سفره إلى ألمانيا لدراسة الإخراج التلفزيوني وحصوله على دبلوم إخراج الدراما التلفزيونية والسينمائية من لندن، وكان أول مسلسل من إخراجه هو "وا إسلاماه" عام 1968.

استمر بعد هذا العمل في تقديم مسلسلات درامية منها أشجان والعنكبوت ورجل عاش مرتين، إلى جانب أفلام عديدة منها طائر الليل الحزين والمرأة التي غلبت الشيطان وشلة الأنس وغيرها خلال السبعينات.

عرفت الشهرة والعظمة طريقه مع إخراج مسلسل "الأيام" عن قصة طه حسين عام 1979، ومن بعده "دموع في عيون وقحة"، و"زينب والعرش".

يحيى العلمي وثورة رأفت الهجان

لمع نجم يحيى العلمي وأصبح له مكانة مميزة في السينما والدراما المصرية خاصة في فترة الثمانينات التي قدم فيها عدد من الأعمال التي لا تنسى.

من أبرز هذه الأعمال فيلم "تزوير في أوراق رسمية" و"الليلة الموعودة" و"خليل بعد التعديل"، ومسلسل "حكايات هو وهي"، ختمت هذه المرحلة بـ" رأفت الهجان" الذي أحدث ثورة في الدراما التاريخية، وحقق متابعات ومشاهدات عالية حتى اليوم.

ظل يحيى العلمي يحقق نجاحات درامية قوية في التسعينات، منها مسلسل "نصف ربيع الآخر" و"الحاوي" و"الزيني بركات"، وكانت آخر أعماله "بنات أفكاري" عام 2001.

يحيى العلمي والمناصب الإدارية

شغل يحيى العلمي عدد من المناصب الإدارية في ماسبيرو، منها رئيسا لقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان آخر مناصبه تولي رئيس الإنتاج الدرامي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

كما حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة مهرجان التراشيل الألماني واتحاد الإذاعات الأفريقية وغيرها من التكريمات.

يحيى العلمي وتهاني راشد

تزوج الراحل يحيى العلمي من الفنانة تهاني راشد التي اشتركت معه في مسلسل "رأفت الهجان"، وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها "شيرين" بعد قصة حب بدأت بينهما في المسرح.

وقالت تهاني راشد في لقاء تلفزيوني سابق لها، إن علاقتها بالراحل يحيى العلمي بدأت بـ"خناقة"، بسبب بكائها أثناء تقديم مسرحية "قنديل أم هاشم" وانتقاده لدموعها المفرطة.

وأوضحت أنها لم تعمل معه إلا بعد مرور 20 عاما على زواجهما، بسبب رفضه عملها معه حتى تصبح نجمة كبرى.