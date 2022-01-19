أبو فيصل مؤيد.. وفاة والد مجد القاسم

أعلن الفنان السوري مجد القاسم، عن وفاة والده في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك، لم يكشف فيه عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب مجد القاسم نعي والده، قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون .. بمزيد من الحزن والأسى و بتسليم بقضاء الله وقدره أنعي إليكم وفاة والدي المرحوم أبو فيصل مؤيد القاسم.. الله يرحمك يابيي ويقدرنا عالصبر ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

كان مجد القاسم، يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح وتسجيل آخر أغاني ألبومه الجديد التي تحمل اسم "مجنون رسمي".

الأغنية باللهجة اللبنانية من كلمات برهان الجرماني، ألحان وجدي الصايغ، توزيع جعفر اسماعيل، وصمم الكليب إلياس جريج.

وصرح مجد أنه ينتظر طرح «مجنون رسمي» على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من رأس السنة الميلادية 2022، داعيا الله ان تنال اعجاب الجمهور وأن تكون فأل خير بالعام الجديد.

على جانب آخر، أعرب المطرب مجد القاسم عن سعادته بنجاح آخر ديوان له بعنوان: «كلام الحب» بصحبة المطربة الشابة ريهام فايق، حيث تخطى كليب الأغنية مليون ومائة الف مشاهدة على قناة «مجد» الرسمية على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب بعد شهر واحد من طرحها.