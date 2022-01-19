شاهد.. عمر كمال يستطلع رأي متابعيه في أغانيه

نشر الفنان عمر كمال ، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عمر كمال ، في الصورة و هي يسأل متابعيه عن رأيهم في أغانيه معلقا: "ايه رايكم في ضيعنا، انتي قلبي، بحبك".

كواليس أغنية بحبك

وأكد عمر كمال ، أن النجم أحمد العوضي، طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه وذلك قبل أيام من عيد ميلادها وأنه سعيد بثقة "العوضي " وأنه يعتبر اخ له وخاصة انه دائما معهم في جميع مناسباتهم .

واحتفل النجم أحمد العوضي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن .