الطماطم بـ 6 والفلفل بـ 12جنيها.. ارتفاع أسعار الخضار في الأسواق.. فيديو

رصدت عدسة “صدي البلد” بالبث المباشر، أسعار الخضار في الأسواق اليوم، 19 من يناير .

وقال مينا جرجس أحد بائعي الخضار، أن سعر الطماطم 6 جنيهات، وسعر الليمون 12 جنيهًا، أما سعر الفلفل الرومي 10 جنيهات.

وتابع أن سعر الفلفل الحار 12 جنيهًا، وسعر الجزر 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 10 جنيهات للكيلو ونصف، وسعر البصل 4 جنيهات.

وأوضح مينا أن أسعار الخضار يمكن أن تختلف علي حسب الجودة، فيتراوح سعر الطماطم من 4 الي 6 جنيهات، حسب حجم وجودة الطماطم.

وأشار إلى أن سوء الأحوال الجوية مثل شدة البرودة والأمطار، تؤثر بشكل كبير علي المحصول، ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار الخضار بشكل ملحوظ.