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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الطماطم بـ 6 والفلفل بـ 12جنيها.. ارتفاع أسعار الخضار في الأسواق.. فيديو

أسعار الخضار
أسعار الخضار

رصدت عدسة “صدي البلد” بالبث المباشر، أسعار الخضار في الأسواق اليوم،  19 من يناير .

 

وقال مينا جرجس أحد بائعي الخضار، أن سعر الطماطم  6 جنيهات، وسعر الليمون 12 جنيهًا، أما سعر الفلفل الرومي 10 جنيهات.

 

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الطماطم بـ2 جنيه والبطاطس بـ 5 والفلفل 10.. أسعار الخضار بالأسواق.. فيديو

 

وتابع أن سعر الفلفل الحار 12 جنيهًا، وسعر الجزر 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 10 جنيهات للكيلو ونصف، وسعر البصل  4 جنيهات.

 

وأوضح مينا أن أسعار الخضار يمكن أن تختلف علي حسب الجودة، فيتراوح سعر الطماطم من 4 الي 6 جنيهات، حسب حجم وجودة الطماطم.

 

وأشار  إلى أن سوء الأحوال الجوية مثل شدة البرودة والأمطار، تؤثر بشكل كبير علي المحصول، ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار الخضار بشكل ملحوظ.

 

اسعار الخضار الخضار الطماطم الليمون الفلفل الرومي الفلفل الحار

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