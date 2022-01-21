«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

بتخفيضات تصل إلى 50% ومشاركة آلاف المحلات التجارية، تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم التصفية الموسمية الأولى للأوكازيون الشتوي لعام 2022، بدءا من الإثنين 7 فبراير المقبل، على أن يستمر الأوكازيون الشتوي لمدة شهر
وسيكون لكل محل مدة أسبوعين للإشتراك في التخفيضات الشتوية، حسب التموين، مشددة على أهمية إعلان المحال المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به خلال الشهر السابق على التصفية.
ووجه وزير التموين الدكتور على مصيلحي، بضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.
ووجه وزير التموين، مديري المديريات بتسهيل إجراءات اشتراك أصحاب المحلات في الأوكازيون ومتابعة جودة السلع المعروضة والالتزام بالأسعار والتخفيضات.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن هدف الأوكازيون تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات تصل 50% كما حدث العام الماضي، مشيرا إلى أن الأوكازيون يعد فرصة للمواطن والتاجر أيضا الذي يستخدم الأوكازيون لإحداث رواج في تجارته.
وأضاف «كمال» أن عدد المحال التي تشارك في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي يزيد سنويا عن 3500 محل، مؤكدا أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فحسب، بل محال الأدوات المنزلية ومحال بيع المنتجات الجلدية «الأحذية والشنط» وغيرها من الأنشطة التجارية.