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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نجمان ورجل أعمال .. شائعات زواج مي عز الدين | ما الحقيقة؟

مي عز الدين
مي عز الدين

دوماً ما تنتشر شائعات زواج مي عز الدين بشكل مستمر على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تلقى رواجا كبيراً، فقد قدمت العديد من الأعمال الفنية الدرامية المميزة خلال السنوات الماضية لكن متابعيها وجمهورها يتساءلون دوماً عن سرم عدم زواج مي عز الدين ، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ 42 اليوم 19 يناير . 

خطوبة مي عز الدين

مي عز الدين حتى الآن لم تتزوج وترفض الفكرة لأسباب متعلقة بشخصيتها، لكنها طاردتها العديد من شائعات الزواج خلال السنوات الماضية، لكن المرة الوحيدة التي أعلنت فيها خطبتها بالفعل كانت عام 2009 حيث تمت خطبة مي عز الدين و محمد زيدان لاعب كرة القدم، لكن الخطبة رلم تستمر سوى أشهر قليلة وبعدها أعلنا انفصالهما . 

مي عز الدين وزيدان

مي عز الدين وتامر حسني

ارتبط اسم مي عز الدين بالنجم تامر حسني، خاصة بعد تقديمهم سلسلة أفلام عمر وسلمى ، حيث أُشيع وقتها أنهما معاً في علاقة حب عاطفية وانتظر الجمهور أن تتحول قصة عمر وسلمي إلى حقيقة ويتزوج تامر حسني ومي عز الدين، لكن هذه الأحلام انتهت بمجرد إعلان زواج تامر حسني من بسمة بوسيل . 

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مي عز الدين وأحمد السعدني

وبعد سنوات من عدم الارتباط، لم يعرف الجمهور شيئاً عن حياة مي عز الدين الشخصية، فبدأت تطاردها الشائعات، وكان منها ارتباطها بالنجم الشاب أحمد السعدني، خاصة بعد مسلسل وعد عام 2016، وبعدها جمعتهما علاقة صداقة قوية اعتقدها الجمهور قصة حب، وأشيع أنهما تزوجا سراً.

وبعد صمت طويل، تحدث أحمد السعدني عن علاقته بمي عز الدين في حواره ببرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، وقال:" مي عز الدين أختي وعشرة سنين وأسرارنا عند بعض ووالدتها مثل والدتي ". 

مي عز الدين وأحمد السعدني

مي عز الدين وأبو هشيمة 

وبشكل مفاجئ تم تداول شائعة ارتباط مي عز الدين ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في 2016 ، بعد أن ظهرت النجمة مي مرتين عل شاشة قناة "أون تي في " التي كان يمتلكها أبو هشيمة حينها، وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن تلك الأنباء، لكن مكتب رجل الأعمال نفى هذا الأمر عدة مرات خاصة وأنها لم تكن المرة الأولى التي يتم تداول تلك الشائعة بشأن زواجه من مي عز الدين، لكنه نفى نفياً قاطعاً، وبعدها بأعوام قليلة تزوج من ياسمين صبري . 

مي عز الدين وأبو هشيمة

سر عدم زواج مي عز الدين

في 2016 خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ، قالت مي عن عدم زواجها أنها ترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، وليس زواجًا تقليديًا ، وأنها كـ " أي بنت" يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب .

وفي لقاء آخر قالت مي عز الدين أن شخصيتها قوية ومتطلباتها في الزوج صعبة ولا ترغب في ترك عملها من أجل إرضاء زوجها ، وهو ما جعلها لم تقدم على الزواج حتى الآن ، كلك لا تستطيع اتخاذ قرار الزواج بالعقل فقط، وأنها حاولت هذا الأمر لكن فشلت .

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نجمان ورجل أعمال .. شائعات زواج مي عز الدين | ما الحقيقة؟

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