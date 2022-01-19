كارفور: أحد العملاء خالف اللوائح التنظيمية داخل فرع المعادي وتقدمنا بشكوى ضده

أصدرت إدارة كارفور مصر بيان حول حادثة كارفور المعادي ، وأشارت إلى انه فى يوم الجمعة الموافق 14 يناير، قام أحد عملائنا بمخالفة اللوائح التنظيمية داخل فرع "كارفور" بالمعادي، حيث قام بتناول بعض المنتجات الغذائية المعروضة داخل الفرع دون تسديد ثمنها.

تابعت إدارة كارفور مصر فى بيانها الصادر اليوم : تحدث فريقنا الأمني مع العميل بلطف واحترام وطلب منه أن يمتنع عن الأكل أثناء التسوق، وبالرغم من ذلك كان رد فعل العميل والمرافقين له حاداً، ما اضطر فريق "كارفور" الأمني إلى محاولة القيام بمرافقتهم إلى خارج الفرع وذلك لضمان أمن وسلامة جميع عملائنا وزملائنا.

وأوضحت إدارة كارفور مصر،أنه أعقاب هذا الحادث، قام فريقنا الأمني بالتقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة وتسليم الأدلة إلى السلطات المحلية التي تقوم بدورها بالتحقيق في الحادث.

وأكدت إدارة كارفور مصر لعملائها على أن فريق عمل "كارفور" مستمر في بذل قصارى جهده لضمان توفير بيئة تسوق آمنة وسلسة ومريحة لجميع عملائنا وزملائنا.