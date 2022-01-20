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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد التأجيل 3 مرات.. محمد عبده يحيي حفل موسم الرياض الليلة

محمد عبده
محمد عبده

ينتظر فنان العرب محمد عبده ، إحياء حفله الغنائي مساء اليوم الخميس 20 يناير، الذي يقام ضمن فعالية ليلة المعازيم في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تأجيل الحفل لثلاثة مرات على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

تأجيل حفل محمد عبده

قررت الهيئة العامة للترفية تأجيل حفل المطرب الكبير محمد عبده للمرة الثالثة ،بالمملكة العربية السعودية، إلى الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض  بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة روتانا صورة للبوستر الجديد وبه الموعد الجديد للحفل حيث كتبت عبر صفحتها على انستجرام :" نظرا للأحوال الجوية التي سادت في اليومين الماضيين على منطقة الرياض والأضرار التقنية التي حصلت بالمسرح  تقرر تأجيل إقامة ليلة_المعازيم الى يوم الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ بإذن الله وحضوركم يسعدنا".

وكشفت الهيئة العامة للترفية سبب التأجيل، مؤكدة إنه يرجع بسبب استمرار تقلبات الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الحضور.

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للمرة الثالثة.. تأجيل حفل محمد عبده في موسم الرياض.. اعرف السبب

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السعودية| محمد عبده: اعتزال الفن مسئولية أكبر من تحملي

تأجيل الحفل مرتين: 

وتم تأجيل الحفل مرتين المرة الأولى كانت من يوم الجمعة الماضي إلى أمس  السبت، ثم تم تأجيله للمرة الثانية، الى اليوم ولكن تم تأجيله مرة أخرى .

وكشفت الهيئة العامة للترفية سبب التأجيل، مؤكدة إنه يرجع بسبب استمرار تقلبات الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الحضور.

 

محمد عبده يرزق  بطفله الحادي عشر

أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده إنجابه طفلا جديدا، وذلك في تغريدة له على موقع “تويتر”، يكشف فيها عن اسمه.

وكتب محمد عبده قائلا:" الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وسلمان الطفل هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي الذي يبلغ من العمر 72 عاما، إذ أعلن في 2018 عن مولودة أسماها "العنود" وكانت هي العاشرة بين إخوانها، بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي.

 

محمد عبده وعبد المجيد عبد الله

وتصدر النجمان السعوديان محمد عبده وعبد المجيد عبدالله، تريند جوجل بالسعودية، وذلك بعد مشاركتهما فى احتفالات السعودية بموسم الرياض، في إطار احتفالات رأس السنة.

وخطف محمد عبده وعبد المجيد عبد الله، الأنظار إليهما بعد ظهورهما على المسرح سويا، حيث كل منهما مازح الآخر وتبادلا الحوار.

ووجه عبد المجيد عبد الله رسالة إلى جمهوره فى العام الجديد مع صديقه محمد عبده، متمنيا أن يكون عاما سعيدا وأن يعود مرة أخرى إلى الحفلات بعد غياب بسبب ظروفه الصحية.

محمد عبده الفنان محمد عبده الرياض السعودية موسم الرياض حفل محمد عبده

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