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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه توسع عائلة "تايكان" بفضل سبورت توريزمو الجديدة.. صور

بورشه توسع عائلة
بورشه توسع عائلة "تايكان" بفضل سبورت توريزمو الجديد.. صور

وسعت بورشه تشكيلتها من تايكان مع تقديم طراز سبورت توريزمو الجديدة التي تجمع بين هيكل سيارة كروس توريزمو وتصميم سيارات الصالون، وتتوفر السيارة الجديدة بسعر يبدأ من 73.560 جنيه إسترليني، ويتوفر مثل باقي الطرازات الخمسة بصالون تايكان الفاخر، وهو موجه للعملاء الذين يرغبون في تجربة متعة القيادة اليومية لسيارة كروس توريزمو.

بورشه توسع عائلة "تايكان" بفضل سبورت توريزمو الجديدة.

تأتي سيارة بورشه تايكان طراز S4 بسعر 84.830 جنيهاً، و 104.990 جنيهاً إسترلينياً لـ GTS ، و 117.670 جنيهاً إسترلينياً لـ Turbo وجاءت الصدارة بسعر 140.080 جنيهاً إسترلينيًا من نصيب 751bhp Turbo S..

بورشه توسع عائلة "تايكان" بفضل سبورت توريزمو الجديدة.

في نفس السياق سيتم إطلاق سيارة بورشه تايكان GTS ذات التركيز الديناميكي والتي توصف بأنها سيارة رياضية رائعة بالكامل لمجموعة تايكان في نهاية شهر فبراير، قبل إضافة الطرازات الأخرى إلى المجموعة في منتصف شهر مارس.

بورشه توسع عائلة "تايكان" بفضل سبورت توريزمو الجديدة

تُسقط Sport Turismo الكسوة على الطرق الوعرة المستوحاة من سيارات الدفع الرباعي من طراز القيادة الأعلى ولكنها تحافظ على صندوقها الذي يبلغ 1200 لترًا ومساحة الرأس الإضافية 45 ملم فوق الصالون.

بورشه توسع عائلة "تايكان" بفضل سبورت توريزمو الجديدة.

يعتبر طراز بورشه تايكان GTS بحد ذاته إضافة جديدة إلى مجموعة تايكان، ومن الممكن ان يأتي بسعر يبدأ بــ 104.190 جنيهاً إسترلينياً، وبمحرك يولد قوة تصل الى 590 حصاناً، وقدرة على التسارع من الثبات حتى 62 ميلاً في الساعة خلال 3.7 ثانية، وتصل سرعتها إلى 155 ميلاً في الساعة وقادرة على تحقيق 312 ميلاً بين الشحنات كما هو الحال مع طرازات GTS الأخرى من بورشه، كما تتميز بعناصر كسوة خارجية سوداء وتنجيد داخليRace-Tex ، في حين أن التناغم الفريد للتعليق الهوائي التكيفي يعد بطابع ديناميكي مميز.

بورشه توسع عائلة "تايكان" بفضل سبورت توريزمو الجديدة

تحصل تايكان GTS على نسختها الخاصة من صوت بورش الرياضي الكهربائي، والذي يرافق التسارع، في ظل عدم وجود نظام عادم للترقية.

بورشه سبورت توريزمو جنيه إسترليني تايكان بورشه تايكان GTS Turismo

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