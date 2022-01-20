عصور ما قبل التاريخ.. اكتشاف أنقاض منازل من العصر الحجري في الصين

تم اكتشاف أكثر من 70 من أنقاض منازل شبه أرضية في راية بالينيو بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، وفق ما ذكر معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار بالمنطقة.



و حسبما نشرت وكالة "شينخوا" الصينية للانباء، يضم موقع "وولانتوقا"، الذي يغطي مساحة نحو 20 ألف متر مربع ويعود إلى عصور ما قبل التاريخ، أنقاضا لمنازل تعود إلى العصر الحجري الحديث، كما تم اكتشاف أكثر من 40 حفرة رماد وقبر واحد في الموقع.



وفي هذا الاطار، فان بين أنقاض المنازل (تم بناء أكثر من 10 أنقاض منازل منذ نحو 8000 عام) يتميز نصفها تقريبا بوجود وعاء أسطواني عمودي مسطح القاع مدفون أمام الفرن بنطاق المطبخ في كل منزل، وكانت الأوعية مليئة بالرماد عند وقت اكتشافها.



ومن النادر جدًا اكتشاف مثل هذا المرفق المتمثل في "الوعاء المدفون أمام الفرن" بين الأطلال خلال نفس الفترة، ما يُضفي أهمية كبيرة على دراسته، بحسب علماء الآثار.



كما تم العثور على أدوات حجرية وأواني عظمية وفخارية وغيرها من الآثار بالموقع.



ويُعتقد أن بعض الأدوات الحجرية على شكل ألواح التي تم اكتشافها أثناء التنقيب تمثل النموذج الأولي للأجراس الحجرية في أوقات لاحقة.