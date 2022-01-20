بعد هدف عبد المنعم في السودان.. الأهلي يطلب قطع إعارته وفاركو يرد

أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي في نادي فيوتشر، إن النادي الأهلي طلب وديا قطع إعارة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق للعودة لصفوف الأحمر خلال الانتقالات الشتوية.

وقال عبدالظاهر في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد، إن فيوتشر متمسك ببقاء عبدالمنعم مع الفريق حتى نهاية فترة إعارته، ويرفض طلب الأهلي.

وقال السقا: "السنوات العشر المقبلة ستكون لمحمد عبدالمنعم، هو يلعب في مركز قلب الدفاع، ولم يلعب سابقا في مركز الظهير الأيمن، وربما يكون كيروش استخدمه في هذا المركز بسبب سرعته".



وعلق لاعب منتخب مصر محمد عبد المنعم، علي فوز المنتخب أمام السودان 1-0، وتسديده أولي اهدافه الدولية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب محمد عبد المنعم في تويتة له: “الحمد لله على تحقيق الثلاث نقاط والصعود لدور القادم وعلى تسجيلى اول اهدافى الدولية بقميص منتخب بلدى”.