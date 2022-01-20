تحصين الماشية ضد حمي الوادى المتصدع والقلاعية بالأقصر

أعلن الدكتور فتحي سلمي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم تشكيل لجنة تقصي وترصد وتوعية وتحصين في نطاق إدارة أرمنت البيطرية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.



وتم خلال أعمال اللجنة تنفيذ حملات توعية ارشادية ميدانية بقرى مركز أرمنت عن مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من حيث طرق انتقال العدوى وأعراض الإصابة بهما وطرق الوقاية وذلك من خلال الحرص على التحصين الدوري للحيوانات في المواعيد التي تحددها الوزارة، كما تم أخذ عينات دم للفحص والاختبار من بعض الحيوانات.



وقد تشكلت اللجنة من الدكتور محمد حمزة رئيس وحدة أرمنت البيطرية، والدكتور كيرلس لطفي رئيس قسم الإبديميولوجي بإدارة ارمنت البيطرية، والدكتورة سيدة محمد رئيس قسم الإرشاد بإدارة ارمنت البيطرية، والدكتورة هبه فضل رئيس قسم الوقاية بالمديرية.



على صعيد متصل قام الدكتور رائف رفعت طبيب وحده العضايمة البيطرية، بعمل ندوة إرشادية بالجمعية الزراعية بقرية العضايمة بمركز ومدينة اسنا عن ضرورة المشاركة الإيجابية في الحملات القومية لتحصين الحيوانات القابلة للاصابة بمرضي الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع وأيضا الجلد العقدي مع شرح وافي عن أهم أعراض الإصابة وطرق الوقاية من هذه الأمراض، ومزايا التلقيح الاصطناعي للحيوانات لتحسين السلالات الوراثية وكيفية التربية المنزلية الآمنة للطيور لحمايتها من انفلونزا الطيور.

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