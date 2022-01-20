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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، أنه اعتبارا من اليوم، الخميس، تقرر تشغيل رحلاتها الجوية من القاهرة إلى البحرين، من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بدلا من مبنى الركاب رقم 3، وذلك في ضوء التطويرات التي يشهدها المطار وتخفيف الضغط عن مبنى الركاب رقم 3 والذي يشهد حاليا تطوير منظومة السيور.

وأوضحت مصر للطيران، أن رحلة اليوم  رقم MS920، المتجهة إلى البحرين، سوف تقلع من مبنى الركاب رقم 2، حيث توجه الشركة الوطنية عملائها المسافرين بإنهاء إجراءات سفرهم من خلال هذا المبنى بدلا من مبنى الركاب رقم 3.

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من الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 6 رحلات أسبوعياً بين القاهرة والبحرين، حيث تقلع من القاهرة يوميا في تمام الساعة ١٣:٤٥ ظهرا من القاهرة.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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