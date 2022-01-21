البحرين الثانية خليجياً في نسبة الطلبة لكل معلم بالمدارس

احتلت البحرين المرتبة الثانية خليجياً بمعدل الطلاب لكل معلم في مراحل تنمية الطفولة المبكرة، والمراحل الابتدائية إلى الثانوية، في حين حلت الخامسة خليجياً في التعليم العالي، بحسب إحصائيات العام 2019 والتي تم نشرها مؤخراً.

وبحسب الملخص الأسبوعي الذي نشره المركز الإحصائي الخليجي، فإن عدد الطلبة لكل معلم في البحرين بلغ 12.4 طالب لكل معلم في مرحلة "تنمية الطفولة المبكرة"، في حين بلغ المتوسط الخليجي 14.5 طالب لكل معلم وفق صحيفة الوطن البحرينية.

أما في التعليم المدرسي، الابتدائي والثانوي، فإن عدد الطلبة لكل معلم بلغ 9.6 طالباً، في حين بلغ المتوسط الخليجي 11.3 طالب لكل معلم.

وانخفض المؤشر لتصبح البحرين في المرتبة الخامسة خليجياً في التعليم العالي، حيث أظهر المؤشر أن هناك 25.7 طالب لكل معلم في التعليم العالي، في حين بلغ المتوسط الخليجي 20.3 طالب لكل معلم.

وأكدت الإحصائيات، أن 100% من المعلمين بدول مجلس التعاون كافة، حصلوا على الأقل على الحد الأدنى من التدريب المنظم في جميع المراحل التعليمية، في حين بلغ المتوسط العالمي 85.9% في المرحلة الابتدائية، و83.7% في المرحلة الإعدادية، و86% في المرحلة الثانوية.

خليجياً، أظهرت الإحصائيات أن الدولة الأولى في نسبة الطلبة لكل معلم في مرحلة تنمية الطفولة المبكرة هي الكويت بمعدل 8 طالب لكل معلم، لتحل المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بـ 13.2 طالب لكل معلم، ثم سلطنة عمان بـ 20.7 طالب لكل معلم، خامسة، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 22.7 طالب لكل معلم.

أما في التعليم المدرسي، الابتدائي والثانوي، فأظهرت الإحصائية أن الكويت في المرتبة الأولى بـ 8 طلبة لكل معلم، ثم سلطنة عمان ثالثة بـ 11 طالباً لكل معلم، ثم السعودية خامسة بـ 11 طالباً لكل معلم، ثم الإمارات بـ 12 طالباً لكل معلم.

وفي التعليم العالي، حلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً بـ 17.8 طالب لكل معلم، ثم سلطنة عمان بـ 19.8 طالب لكل معلم، ثم الكويت بـ 20.7 طالب لكل معلم، والبحرين، ثم الكويت أخيراً بـ 26.1 طالب لكل معلم.