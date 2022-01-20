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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل توقيع اتفاقيات إنشائها..

ننشر أسماء المدارس الدولية الجديدة المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية ، والتي من المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بإنشائها بعد قليل.

وتشمل قائمة هذه المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية في :

  • مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص صناعة الاسطمبات بمحافظة الشرقية
  • مدرسة أحمد صيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بمحافظة أسيوط
  • مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص التجارة الحديثة بمحافظة الإسكندرية
  • مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص التسويق للخدمات المالية بمحافظة المنيا
  • مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات تخصص تطوير البرمجيات بمحافظة الجيزة.
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ويوقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ظهر اليوم، اتفاقيات مع ممثلي بالتعاون  مشروع قوى عاملة مصر (WorkForce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، وعددا من شركات القطاع الخاص،  لـ إنشاء 6 مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية.

وستكون هذه المدارس الدولية لـ التكنولوجيا التطبيقية “ مجانية ”  مثل باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم افتتاحها وتشغيلها مؤخرا بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمستثمرين ورجال الصناعة في مصر.

و تخطط وزارة التربية والتعليم إلى التوسع في انشاء المدارس الدولية لـ التكنولوجيا التطبيقية ليصبح في مصر 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وكانت أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن ما تم إنجازه خلال عام 2021، وما قامت به من جهود لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بها.

افتتاح 28 مدرسة في 10 محافظات

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم افتتاح 12 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية هذا العام بالشراكة مع كبرى الشركات والوزارات، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البترول، ومجموعة شركات فولكس فاجن، ومؤسسة غبور للتنمية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي.في، وشركة GIT وشركة MCV، ودار مدحت السويدي للطباعة، وأكاديمية السويدي الفنية، لتصبح حصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 28 مدرسة بـ 10 محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية، وهم القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والسويس، والمنيا، والدقهلية، بورسعيد.

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إقبال أكثر من 40 ألف طالب على التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكمل نائب وزير التربية والتعليم  ، أنه تقدم هذا العام للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن مجموع معظم المتقدمين بالشهادة الإعدادية يتجاوز الـ 80%

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم  أنه تم إجراء اختبارات قبول إلكترونية ومقابلات شخصية لجميع الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول الإلكترونية، ليتم على أساسها اختيار الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

مزايا يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

 واختتم نائب وزير التربية والتعليم  موضحًا المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، بالإضافة إلى مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي.

تطوير 29 برنامجا دراسيا و12 مقررا

وباعتبار المعلم أحد الدعائم الرئيسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، أشار الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه تم فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقد تم خضوعهم جميعًا إلى مقابلات شخصية من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشركاء الصناعيين.

وتابع  رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أنه تم توفير تدريبات على أيدي خبراء للمديرين والمعلمين والإداريين، ذلك بالإضافة إلى تطوير 29 برنامج دراسي، و12 مقرر دراسي، وإعداد 24 برنامج دراسي، ذلك بالإضافة إلى فتح باب التقدم للمدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفتح باب التقدم للانضمام لفريق عمل الوحدة.

كما أعرب رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني عن سعادته بتخريج أول دفعة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية من مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، الإمام متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، والتكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، وإتاحة العديد من السبل لهؤلاء الطلاب فور تخرجهم من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل إمكانية التحاقهم بسوق العمل مباشرة، أو الجامعات التكنولوجية أو بالمعاهد الفنية دون إجراء معادلة، ذلك بالإضافة إلي إمكانية التحاقهم بالجامعات المصرية بعد عمل معادلة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني على أن جهود الوزارة وسعيها نحو افتتاح المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الحالي 2022، والعمل على افتتاح 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030.

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