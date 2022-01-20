عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ذاكرة مؤسسية ومنظومة تقييم إلكترونية.. ورشة عمل في "التنظيم والإدارة"

صدى البلد

نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ورشة عمل للإعلاميين والصحفيين بعنوان: "االإصلاح الإداري في مصر.. الرؤى والخطوات"، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وضمت جلسات الورشة، التناول الإعلامي للبيانات الصادرة عن الجهاز، ومشروعات التحول الرقمي في الجهاز ، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات العمل، ومنظومة التواصل المؤسسي الرقمي، وتحديث الهيكل التنظيمي للجهاز، إلى جانب فلسفة تعديل قانون الجهاز.


وتناولت جلسة مشروعات التحول الرقمي في الجهاز، بوابة الوظائف الحكومية التي أطلق الجهاز النسخة المطورة منها https://jobs.caoa.gov.eg/ ، في أول يوليو 2021؛ لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية.

كما تناولت الجلسة منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز بغرض إيجاد منظومة تقييم الكترونية متكاملة مؤمنة بمنأى عن التدخل البشري، وذلك لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف، وتستخدم أيضا في تحديد الاحتياجات التدريبية، وتحتوي المنظومة على عدة معايير رئيسية منها (الجدارات السلوكية-اللغات-الحاسب الآلي-المعرفة العامة-مهارات التخصص)، كما تم تدعيم تلك المنظومة بقاعات امتحانات مجهزة ومتطورة وإعداد بنوك أسئلة في المجلات المختلفة.


وتطرقت الجلسة إلى مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز الذي ينفذه الجهاز، بهدف تحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل الجهاز، وذلك في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعوما بدورة عمل مستندية رقمية بدلا من الورقية والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتي كل تلك الجهود في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمي.

وتناولت الجلسة أيضا التطبيقات الإلكترونية التي أنشأها الجهاز كتطبيق تسجيل المنتدبين الراغبين في النقل للوحدات المنتدبين إليها، وتطبيق الاستعلام عن رغبات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بشأن حصولهم على وحدة سكنية أو بدل انتقال، وكذا تطبيق الاستعلام عن الأحقية في الترقية.

ترشيحاتنا

كان 2021.. حالة وحيدة لمواجهة منتخبي مصر والجزائر بدور الـ 16

أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 20 يناير 2022

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي

بطلها لاعب أرسنال.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا فى أزمة مراهنات

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

ننشر أسماء المدارس الدولية الجديدة المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

توجيهات رئاسية لتقليل الكثافات.. أستاذ فيروسات يحدد موعد تراجع الإصابات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في إنقلاب سيارة بأسيوط

الكلام ده عيب.. شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه

مرتضى منصور يعلن تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ