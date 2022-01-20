شاهد... أحدث ظهور لـ "أليك بالدوين" بعد قضية القتل في فيلم "راست"

سلّم الممثل الأميركي أليك بالدوين الجمعة الماضية، هاتفه المحمول للشرطة في إطار التحقيق بمقتل إحدى أعضاء فريق العمل في موقع تصوير فيلم "راست" بمسدس كان في يد النجم لدى وقوع الحادث.

وشوهد أليك بالدوين لأول مرة فى نزهة فردية بعد تسليم هاتفه المحمول إلى رجال الشرطة الذين يحققون فى قضية مقتل إحدى أعضاء فريق العمل في موقع تصوير فيلم "راست".

كان تسليم هاتف أليك بالدوين مسببا لأزمة كبرى خلال الأيام الماضية، وأصدر المحققون مذكرة قضائية تسمح لهم بمصادرته في الوقت الذي يركز فيه التحقيق على معرفة كيفية وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، وهو أمر محظور كليا.

ونفى الممثل الأمريكي أليك بالدوين، الادعاءات الشائعة ضده بأنه يرفض التعاون في التحقيق الخاص بحادث إطلاق النار أثناء تصوير فيلم راست في ولاية نيو مكسيكو العام الماضي.

وأليك بالدوين الذي أغلق حسابه عبر تويتر واختفى خلال الفترة الماضية، عاد للظهور مجددا من خلال منشور له عبر تطبيق انستجرام، يوضح فيه حقيقة موقفه من التحقيقات الجارية حول الحادث الذي أودى بحياة المصورة هالينا هاتشينز أثناء التصوير.

وطلبت الشرطة من أليك بالدوين تسليم هاتفه في وقت سابق لجهات التحقيق، خاصة بعد صدور أمر تفتيش له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على الهاتف بسبب رفض صاحبه.