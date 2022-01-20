عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد... أحدث ظهور لـ "أليك بالدوين" بعد قضية القتل في فيلم "راست"

صدى البلد

سلّم الممثل الأميركي أليك بالدوين الجمعة الماضية، هاتفه المحمول للشرطة في إطار التحقيق بمقتل إحدى أعضاء فريق العمل في موقع تصوير فيلم "راست" بمسدس كان في يد النجم لدى وقوع الحادث.

وشوهد أليك بالدوين لأول مرة فى نزهة فردية بعد تسليم هاتفه المحمول إلى رجال الشرطة الذين يحققون فى قضية مقتل إحدى أعضاء فريق العمل في موقع تصوير فيلم "راست".

كان تسليم هاتف أليك بالدوين مسببا لأزمة كبرى خلال الأيام الماضية، وأصدر المحققون مذكرة قضائية تسمح لهم بمصادرته في الوقت الذي يركز فيه التحقيق على معرفة كيفية وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، وهو أمر محظور كليا.

 

ونفى الممثل الأمريكي أليك بالدوين، الادعاءات الشائعة ضده بأنه يرفض التعاون في التحقيق الخاص بحادث إطلاق النار أثناء تصوير فيلم راست في ولاية نيو مكسيكو العام الماضي.

 

وأليك بالدوين الذي أغلق حسابه عبر تويتر واختفى خلال الفترة الماضية، عاد للظهور مجددا من خلال منشور له عبر تطبيق انستجرام، يوضح فيه حقيقة موقفه من التحقيقات الجارية حول الحادث الذي أودى بحياة المصورة هالينا هاتشينز أثناء التصوير.

 

وطلبت الشرطة من أليك بالدوين تسليم هاتفه في وقت سابق لجهات التحقيق، خاصة بعد صدور أمر تفتيش له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على الهاتف بسبب رفض صاحبه. 

أليك بالدوين الممثل الأميركي أليك بالدوين رأسه فيلم راست حادث إطلاق النار

موضوعات متعلقة

اللهم أغفرله وارحمه.. عفاف راضى تنعي شقيقها مدير التصوير ماهر راضي

5 أفلام منتظر عرضها فى إجازة نصف العام تعرف عليهم .. تعرف عليهم

عيضة المنهالي يطرح "وينك" بأشعار نهيان بن زايد آل نهيان

نوال الزغبي ضيفة برنامج "حبر سري" اليوم

اليوم.. تامر عاشور يطرح ألبوم "تيجى نتراهن"

أصالة نصري تتجاوز 2.4 مليون مشاهدة بأغنية أنا دخيل الله

بلقيس تشعل حفل ليالي أوايسس في موسم الرياض بالسعودية

أخبار الفن| وفاة شقيقة أحمد سلامة .. القائمة الكاملة لمسلسلات يناير وفبراير

ترشيحاتنا

قرينة الرئيس: شرفت اليوم باستقبال قرينة رئيس كوريا الجنوبية

وزير التعليم: تخريج 6 دفعات جديدة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. يونيو المقبل

دعاء السعادة وراحة البال.. احرص على ترديده

"الجواب النبيل في توزيع مياه النيل"..إصدار جديد في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

هشام توفيق: نحتاج المئات من مؤسسات التعليم الفني الجيدة لتخريج عمالة مدربة

التجارة:46% زيادة في التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية خلال 10 أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

إصابة 24 عاملا في إنقلاب أتوبيس في المنوفية

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

قرار عاجل من الاتحاد السوداني بعد وداع "صقور الجديان" أمم إفريقيا

خنقها وهرب.. تفاصيل مثيرة في مقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بكفرالشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

فيديو

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ