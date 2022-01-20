كأس الرابطة.. الاتحاد يتقدم على إيسترن كومباني بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الاتحاد السكندري على نظيره إيسترن كومباني بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، ببطولة كأس الرابطة.

جاء هدف الاتحاد عن طريق بنجامين بواتينج في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وبدأ الاتحاد السكندري المباراة بالتشكيل التالي:

أحمد يحيى - السيد سالم - عبد الله نصيب - محمود شبانة - هشام صلاح - مراون عطية - خالد الغندور - مورو - بنجامين - أحمد عادل ميسي - مابولولو.

قائمة البدلاء:



محمد عبد المنصف - عبد الغني - فوزي الحناوي - حسام عاشور - عبد السلام نادر - كريم يحيى - صبري رحيل - أحمد راشد.