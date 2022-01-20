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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«شباب كفر الشيخ» تقيم دورات تدريبية للمهن الحرفية واليدوية.. صور

مبادرة الشباب والرياضة
مبادرة الشباب والرياضة

تقيم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ دورات تدريبية شهرية في المهن الحرفية واليدوية للشباب على مدار تسعة أشهر بكافة مراكز شباب المحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، هذا وقد تم تخصيص دورة تدريبية للمبدعين القادرون باختلاف بمركز شباب كفر الشيخ، يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بذوي القدرات لاستغلال قدراتهم الإبداعية وتمكينهم اقتصاديا بما يتيح لهم فرص إقامة مشروعات صغيرة.
 

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قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمت مراكز شباب كفر الشيخ إلى سلسلة من الدورات التدريبية للشباب والفتيات على المهن الحرفية واليدوية التي أطلقتها الإدارة العامة لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، وتتضمن الدورات التدريب على المشغولات والمنسوجات اليدوية، والكروشيه والتطريز والشموع والخيامية، والنحت، وتصنيع الديكور بالفخار، وتابلوهات الخشب، وصناعة الإكسسوارات بسلك النحاس، والأعمال الفنية بعجينة السيراميك، وموهبة الخياطة والتفصيل.
 

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أهمية إقامة تلك الدورات التدريبية في ظل خطة الدولة المصرية بتشجيع الشباب والشابات على التدريب المهني والحرفي، والدليل على هذا إقامة معرض تراثنا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، المعرض الذي يتيح فرصة الترويج لمنتجات المبدعين والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات الحرفية، مثمنا على دور التدريب الذي يقدم للشباب كافة ودمج ذوي الهمم أيضا به ودوره في تأهيلهم لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة واستغلال طاقاتهم الإبداعية.
 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، تستمر شباب كفر الشيخ في تنفيذ الدورات خلال الأشهر القادمة بمراكز الشباب بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب تنفيذ شريف الأسواق مدير إدارة مركز المعلومات.

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