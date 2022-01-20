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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مع مسئولى قطاع التعليم، خطة استعدادات المديرية والترتيبات النهائية التي اتخذتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021/2022 للصفين الأول والثاني الثانوي، والخامس والسادس الابتدائي ، والتي سوف تبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل 22 يناير الجاري وتختتم 3 فبراير 2022

نوه المحافظ الى استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات

من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم ، أن امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ السبت القادم باللغة العربية ، ويوم الأحد للصف الثاني الثانوي، بإجمالي عدد طلاب للصفين 17 ألف و286 طالباً وطالبة( 16 ألف و31"منتظم وخدمات"و1255 منازل)،من خلال 85مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

فيما يبلغ عدد تلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائي 148 ألف و831 تلميذاً وتلميذة، يؤدون الامتحان يوم السبت المقبل في 678 مدرسة على مستوى المحافظة ، مضيفاً بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بجانب غرف عمليات الإدارات لمتابعة انتظام سير الامتحانات ورصد الأحداث وتلقي الشكاوى وتذليل كافة العقبات وتقديم الدعم الفني والحلول لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات والتي لن يسمح فيها لغير القائمين على أعمال الامتحانات بدخول المدارس

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وأضاف"عبد التواب" أن الهدف من تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي هو الوقوف على مستوى فهم الطالب لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة التي تستهدف قياس مخرجات التعلم العليا ، مشيراً إلى  أن الوزارة قد حددت ضوابط وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث تعقد ورقيا بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد ،مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي حيث يتم وضع الامتحانات على مستوى المدارس من خلال تكليف الموجه الأول لمدرسي المواد الدراسية لكل مدرسة على حدة على ألا يضع المعلم الامتحان للصف الذي يدرس له هذا العام

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي في بنى سويف

جدير بالذكر  أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي "بنظام التناوب"

يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات(يوم السبت 22 يناير اللغة العربية، الاثنين 24 يناير مادتي الكيمياء والجغرافيا ، الأربعاء 26 يناير التاريخ والأحياء، السبت 29 يناير اللغة الأجنبية الأولى، الاثنين 31 يناير الفيزياء والفلسفة والمنطق ،وتختتم الأربعاء 2فبراير المقبل  بمادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية).

فيما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان بداية من (الأحد 23 يناير بمواد اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا ، الثلاثاء 25 يناير اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 30 يناير مواد الجبر والتفاصيل والأحياء والفلسفة والمنطق، الثلاثاء 1 فبراير اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ وتختتم يوم الخميس 3 فبراير بمادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع)

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