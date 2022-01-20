وزير خارجية الأردن يبحث هاتفيا مع نظيره القبرصي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي هاتفيا اليوم /الخميس/ مع نظيره القبرصي إيوانيس كاسوليدس سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة التنسيق والتعاون في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.



وأكد الوزيران خلال المحادثات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية /بترا/، أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين سيحتفلان بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال شهر فبراير المقبل.



واستعرض الجانبان نتائج زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى قبرص خلال ديسمبر الماضي، وأكدا أهمية العمل على متابعة مخرجاتها، وكذلك البناء على مخرجات قمة قادة الدول الثلاث ضمن آلية التنسيق الثلاثي الأردني القبرصي اليوناني، والتي عُقدت نهاية يوليو الماضي لتدعيم التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الثلاث.



كما بحث الوزيران المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار.