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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهمية زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر

صدى البلد

أكد السفير بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،  أهمية استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس موون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وقرينته، لافتا أن هناك علاقات تاريخية ذات طابع خاص بين البلدين.

وأضاف السفير بيومي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كوريا الجنوبية أنشأت خط إنتاج لصناعة الحاويات ببورسعيد، كما ساهمت في تطوير ميناء الإسكندرية بعد تداعيات الحرب العالمية الثانية .

تابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، كوريا الجنوبية من الدول المجتهدة وتغلغلت في السوق المصري، لافتا أن حجم التبادل التجاري يقترب من 2 مليار دولار، وتريد توريد بضائعها إلى السوق الأوروبي عن طريق قناة السويس .  
 

 

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