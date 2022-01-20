فوق الجامدين بشوية.. إبراهيم عبدالجواد يعلق على أداء كوت ديفوار أمام الجزائر

علق الإعلامى إبراهيم عبدالجواد على أداء منتخب كوت ديفوار أمام نظيره الجزائري فى المباراة التى انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب ابراهيم عبدالجواد عبر تويتر “ هي كوت ديفوار مالهم ؟! فوق الجامدين بشوية في ماتش انهارده ”.

واكتسح منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

الفوز رفع رصيد كوت ديفوار إلى 7 نقاط فى صدارة المجموعة ، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطة يتيمة فى ذيل ترتيب المجموعة ليفشل محاربو الصحراء فى التأهل إلى دور الـ 16 .

افتتح فرانك كيسي التسجيل لمصلحة منتخب كوت ديفوار، في الدقيقة 22.

وعزز إبراهيم سنجاري النتيجة في الدقيقة 40 وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء الهدف الثالث عن طريق نيكولاس بيبي بعدما تلقي تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بباطن القدم علي يمين رايس مبولحي وتسكن الكرة الشباك.

وأهدر رياض محرز ركلة الجزاء بعد أن سدد الكرة في القائم الأيمن فى الدقيقة 59 .

وقلص الفارق للجزائر سفيان بن دبكا بعد تنفيذ الضربة الركنية لتصل للاعب الجزائر داخل منطقة الجزاء ليلعب عرضية ويقابلها سفيان برأسية داخل الشباك ليقلل الفارق مع كوت ديفوار فى الدقيقة 74.

من ناحية أخرى، تتصدر ساحل العاج قائمة المجموعة الخامسة، بعد أن تمكنت من الفوز على غينيا الاستوائية في أولى مبارياتها بالتصفيات.

وفي الدور الثاني، تعادل المنتخب الإيفواري مع نظيره سيراليون في الجولة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.