كوت ديفوار تقسو على الجزائر بثلاثية وتطيح بها خارج كأس الأمم الافريقية

اكتسح منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

الفوز رفع رصيد كوت ديفوار إلى 7 نقاط فى صدارة المجموعة ، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطة يتيمة فى ذيل ترتيب المجموعة ليفشل محاربي الصحراء فى التأهل إلى دور الـ 16 .

افتتح فرانك كيسي التسجيل لمصلحة منتخب كوت ديفوار، في الدقيقة 22.

وعزز إبراهيم سنجاري النتيجة في الدقيقة 40 وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء الهدف الثالث عن طريق نيكولاس بيبي بعدما تلقي تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بباطن القدم علي يمين رايس مبولحي وتسكن الكرة الشباك.

وأهدر رياض محرز ركلة الجزاء بعد أن سدد الكرة في القائم الأيمن فى الدقيقة 59 .

وقلص الفارق للجزائر سفيان بن دبكا بعد تنفيذ الضربة الركنية لتصل للاعب الجزائر داخل منطقة الجزاء ليلعب عرضية ويقابلها سفيان برأسية داخل الشباك ليقلل الفارق مع كوت ديفوار فى الدقيقة 74.

قدم المنتخب الجزائري بداية مخيبة للآمال لجمهوره بعد أن سقط في الجولة الأولى بالتعادل السلبي ضد سيراليون.

واصل محاربو الصحراء تقديم مفاجآتهم الصادمة بخسارتهم في مفاجأة مدوية أمام غينيا الاستوائية ، خلال الجولة الثانية ، لتعقيد فرصه في التأهل.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة واحدة وهو قريب جدًا من توديع المنافسة.

من ناحية أخرى، تتصدر ساحل العاج قائمة المجموعة الخامسة، بعد أن تمكنت من الفوز على غينيا الاستوائية في أولى مبارياتها بالتصفيات.

وفي الدور الثاني، تعادل المنتخب الإيفواري مع نظيره سيراليون في الجولة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.