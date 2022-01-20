وزير المالية : توافر السلع دلالة قوية على النمو الاقتصادي.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن النمو الاقتصادي يعني تنفيذ مشروعات ضخمة بكل المجالات وتوفير فرص عمل، مؤكدا أن توافر السلع دلالة قوية على النمو الاقتصادي.

وأضاف محمد معيط، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن صافي الزيادة السكانية في مصر سنويا تصل إلى 2 مليون.

وتابع محمد معيط، ان تكلفة القمح ستصل إلى 12 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للقمح، مشيرا إلى أن تكلفة رغيف الخبز اليوم وصل إلى 78 قرشا.

تصدير الغاز

وأشار وزير المالية إلى أنه مبنستوردش غاز وبنصدر جزء، واتمنى أن نصل في البترول الى ذلك ، وأتمنى أن نحقق نمو هذا العام إلى أفضل من 9.8%.