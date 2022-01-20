البورى بـ 80 جنيها والبلطي بـ 30.. أسعار السمك بالأسواق.. فيديو

رصدت كاميرا "صدي البلد" عبر بث مباشر، أسعار السمك في أسواق القناطر الخيرية، اليوم الموافق 20 من يناير الجاري.

وقال محمد زكريا أحد بائعي السمك، إن سعر السمك البلطي بـ 30 جنيهًا، وسعر السمك الماكريل بـ 45 جنيهًا، أما سعر سمك المكرونة 50 جنيهًا.

وتابع أن سعر السمك البوري بـ 80 جنيهًا، وسعر السبيط بـ 170 جنيهًا، وسعر الجمبري بـ 160 جنيهًا والمخلي 200 جنيهًا.

وعلق محمد علي الأسعار وأنها مستقرة خلال هذا الأسبوع، لا يوجد ارتفاع او انخفاض يذكر، ويقبل الناس على شراء الأسماك الطازجة لفوائدها العديدة.



وأشار خالد أن الأسماك هذه الفترة قبيل موسم الشتاء لها مذاق مميز، ويحرص الناس على شرائها وإعدادها بالوصفات المختلفة، والاستفادة من فوائدها المتعددة.