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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البورى بـ 80 جنيها والبلطي بـ 30.. أسعار السمك بالأسواق.. فيديو

أسعار السمك
أسعار السمك

رصدت كاميرا "صدي البلد" عبر بث مباشر، أسعار السمك في أسواق القناطر الخيرية، اليوم الموافق 20 من يناير الجاري.

 

وقال محمد زكريا أحد بائعي السمك، إن سعر السمك البلطي بـ 30 جنيهًا، وسعر السمك الماكريل بـ 45 جنيهًا، أما سعر سمك المكرونة 50 جنيهًا.

 

الجمبري بـ 160 والبوري بـ 70 .. أسعار السمك بالأسواق.. فيديو

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وتابع أن سعر السمك البوري بـ 80 جنيهًا، وسعر السبيط بـ 170 جنيهًا، وسعر الجمبري بـ 160 جنيهًا والمخلي 200 جنيهًا.

 

وعلق محمد علي الأسعار وأنها مستقرة خلال هذا الأسبوع، لا يوجد ارتفاع او انخفاض يذكر، ويقبل الناس على شراء الأسماك الطازجة لفوائدها العديدة.


وأشار خالد أن الأسماك هذه الفترة قبيل موسم الشتاء لها مذاق مميز، ويحرص الناس على شرائها وإعدادها بالوصفات المختلفة، والاستفادة من فوائدها المتعددة.

 

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