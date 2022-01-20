بـ5 ملايين جنيه .. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الأنصاري بكفر الشيخ اليوم

يصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمحافظة كفر الشيخ اليوم حيث يستقبله اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير والمحافظ مسجد «الأنصاري» بقرية طويلة نشرت، التابعة لمركز قلين بتكلفة 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

ويحضر الافتتاح، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والشيخ بسيوني عطا، وكيل مديرية الأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يُلقي خطبة الجمعة، الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والتي تأتي تحت عنوان «ضوابط بناء الأسرة وسُبل الحفاظ عليها».

ومن المقرر أن يفتتح القارئ الإذاعي الكبير الشيخ قطب الطويل، قارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، شعائر صلاة الجمعة، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.