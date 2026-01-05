الخارجية: نرفض أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يؤكد خلال لقائه نظيره السعودي على أهمية الانتقال إلى ترتيبات المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة بما يشمل تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية للمواطنين في القطاع وتشكيل قوة الاستقرار الدولية.



وأكد وزير الخارجية رفض أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية او تقسيم قطاع غزة، وأكد على أهمية دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر حوار يمني - يمني جامع في إطار مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار حول القضية الجنوبية.



كما أكد وزير الخارجية ونظيره السعودي الرفض التام لأي إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال وبصفة خاصة الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال.

ويشددان على الموقف المصري والسعودي الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض أي محاولات لتقسيم الصومال أو الانتقاص من سيادته، وأهمية الحفاظ علي سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.

