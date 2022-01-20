سبورتنج يفرض التعادل على الأهلي بدوري محترفي اليد

تعادل الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، مع نظيره سبورتنج السكندري والذي يقوده فنيًا محمد عبد السلام، بنتيجة 26 - 26، في إطار الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري المحترفين.

أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية.

وتقدم المارد الأحمر مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 15 - 14، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل خلال أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشياطين الحمر للنقطة رقم 9 يحتل بهم وصافة الترتيب العام للمسابقة، فيما أصبح رصيد الفريق السكندري 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

ومن المقرر، أن يلتقي أبناء القلعة الحمراء في الجولة المقبلة مع نظيره البنك الأهلي، فيما يواجه سبورتنج جاره سموحة في ديربي سكندري خالص.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.