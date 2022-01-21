أخبار التعليم|8 إجراءات عاجلة من "التعليم" لحماية الطلاب والمعلمين من انتشار كورونا.. بيومي فؤاد يسترجع ذكرياته مع شنطة المدرسة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



شروط التطوع لتلقي لقاح كورونا المصري.. وكيفية الحصول عليه

قال مصدر مسئول مصدر مسؤول بالمركز القومي للبحوث أنه ضمن شروط اختيار المتطوعين للحصول على لقاح كورونا المصري، هي أن يكون المتطوع من سن 18 إلى 50 سنة وألا يكون قد تعرض للإصابة بالمرض من قبل حيث يتم الكشف عن أن كان هناك أجسام مضادة داخل المتطوع أم لا ومن ثم على أساس وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا يتم تحديد أنه كان المتطوع أصيب من قبل أم لا.

موعد بدء الدراسة والتقديم في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية التي تم توقع الاتفاقيات الخاصة بها اليوم.

التعليم العالي : إجراء 24 عملية لمرضى قوائم الانتظار بـ "معهد العيون"

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى صلاح القائم بأعمال رئيس معهد العيون، حول جهود بحوث أمراض العيون في إنهاء قوائم الانتظار لمرضى العيون، والتي جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.

5 تعليمات مهمة من رئيس جامعة حلوان للطلاب أثناء الامتحانات

وجه الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، رسالة مهمة لجميع منتسبي الجامعة سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نوستالجيا | بيومي فؤاد يسترجع ذكرياته مع شنطة المدرسة

لعبت المدرسة فصلا هاما فى حياة الفنان بيومي فؤاد فكانت المدرسة دائما صاحبة الفضل الأول وتحمل الذكريات الأولى لنا، فمن منا يمكن أن ينسى تلك المرحلة، التي اختلطت فيها البراءة والطفولة بعذوبة الأيام ونقاء الطبيعة، فمدرستنا كانت تشبهنا كثيراً، نقية نظيفة مليئة بالأزهار التي زرعناها مع أساتذتنا الأجلاء في فنائها، فكانت أجمل أزهار تلك التي كبرنا معها، وكبرت وهي تحمل ذكرياتنا وعبق أيامنا.

ظاهرة فلكية جديدة.. نجوم الجوزاء تنير ليالي الشتاء الباردة

يرصد اليوم الخميس 20 يناير 2022 أو في أي ليلة من ليالي الشتاء نجوم الجوزاء او الجبار أو اورايون والتي تعتبر واحدة من أسهل المجموعات النجمية الشتوية التي يمكن التعرف عليها في السماء.

8 إجراءات عاجلة من "التعليم" لحماية الطلاب والمعلمين من انتشار فيروس كورونا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات واجراءات عاجلة لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، بشأن انتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية .