مصرع ٤ أشخاص من أسرة واحدة فى البحيرة

حوادث البحيرة

لقي ٤ أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الخميس، إثر تعرضهم للاختناق بسبب تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز داخل المنزل بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من مستشفى العام بحوش عيسى يفيد بوصول جثث ٤ أفراد من أسرة واحدة بسبب اختناق من تسرب غاز أسطوانة البوتاجاز.

وتم حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.