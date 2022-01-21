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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة وكيل النائب العام فى انقلاب سيارته بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى

المستشار محمد عمر
المستشار محمد عمر عبد المقصود وكيل النائب العام

 

أصيب المستشار محمد عمر عبد المقصود وكيل النائب العام بمحافظة الفيوم إثر انقلاب سيارته أثناء عودة من العمل إثر إنفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها على جانبى الطريق .

 

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد تعليب مامؤر مركز شرطة طامية بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة إصابة وكيل النائب العام بالفيوم إثر إنقلاب سيارته .

وهرعت سيارة الإسعاف الي مكان الواقعة و تم نقل المستشار الي مستشفي طاميه المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم نقله الي مستشفي تخصصي لاستكمال العلاج .

وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وتسير الطريق امام السيارات وسحب السيارة المقلوبه بعيد عن الطريق العام
وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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الفيوم وكيل النائب العام القاهرة الصحروى

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