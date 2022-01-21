عصام الشوالي عن مواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار ..ضرب صواريخ

يصطدم منتخب مصر الأول لكرة القدم ببمنتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2021.



وكتب المعلق التونسي عصام الشوالي عبر حسابه علي فيسبوك "#مصر #كوت_ديفوار ضرب صواريخ... #تونس #نيجيريا ضرب نار !"



ونجح منتخب مصر أن يتأهل لدور الـ16 من الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.



وتأهل أفيال كوت ديفوار لثمن نهائي أمم إفريقيا بعد تصدرهم المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.