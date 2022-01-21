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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس رابطة الأندية المحترفة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه انظار جماهير فريق الاهلي لمتابعه مباراة المارد الاحمر امام المقاولون العرب في اطارمنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة للمحترفين على ملعب استاد السلام

ويسعى الاهلي لتحقيق فوزه الاول في مسابقه كاس الرابطة والتاخل لـ  الدور الثاني0 

 

موعد مباراة الاهلي والمقاولون 
 

وتنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 21 -1 -2022 في تمام الساعه الخامسه مساء بتوقيت القاهره 

 

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاولون 
 

وسيتم نقل المباراة تليفزيونيًا عبر شاشة أون تايم سبورت بصوت المعلق محمد الكواليني 


تشكيل الأهلي أمام المقاولون 

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:


حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع:  محمد أشرف - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو -  كريم فؤاد.

خط الوسط: عمار حمدي - محمد محمود - أحمد أشرف.

خط الهجوم: زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن.

 

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الفيفا يمهل الزمالك ١٥ يوما قبل فسخ عقد سيف الجزيري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في كأس رابطة الأندية المحترفة 

وضمت القائمة 23 لاعبًا هم: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد أشرف ومحمد مغربي وعبد الرحمن نجاح «مانو» ومحمد أحمد «شرقية» وعبد الجواد عبد الرحمن وميدو نبيل ومصطفى أبو الخير وكريم فؤاد وأحمد سيد عبد النبي وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

 

علن محمد عودة، المدير الفني لنادي المقاولون العرب الأول لكرة القدم ، قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة الأهلي في كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي المقاولون العرب مع الأهلي، في الخامسة مساء الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة كأس الرابطة.

قائمة المقاولون لمباراة الأهلي

حسن شاهين، أحمد عربي، سيحة، وأحمد زيزو، محمد سمير، أمير عابد، محمد هاني تريكة، أحمد أبو عجيلة، أحمد الكوهي، أحمد عادل، عماد فتحي، أحمد مجدي، أحمد كابوريا، باسم علي، وامادو انياص، وكريم مصطفى، وأحمد داوودا، عبدالله ياسين، حسن الشامي، فضل فكري، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، محمد مجلي.

ويعاني المقاولون من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف الفريق، منذ مباريات الدوري قبل تولي عودة قيادة الفريق بسبب إصابات مختلفة.

 

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه امس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون ٢٤ ساعة، في إطار الاستعدادات لمباراة المقاولون العرب 

محاضرة بالفيديو  
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة ٣٠ دقيقة، لشرح نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون العرب قبل مواجهة الغد.
جلسة استشفاء 
وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنيه والاستشفائية في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، قبل بداية المران لمدة ٢٠ دقيقة.
 

تدريبات خططية
وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، فقرات المران التي بدأت بجوانب بدنية متنوعة للاعبين، أدى بعدها الفريق تدريبات خططية محددة، قبل أن يختتم المدير الفني المران بتقسيمة قوية شارك بها جميع اللاعبين.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء  الجمعة على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

الأهلي تعادل في الجولة الثانية من مباريات كأس الرابطة أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

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