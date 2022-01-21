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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يمهل الزمالك ١٥ يوما قبل فسخ عقد سيف الجزيري

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمهل إدارة نادي الزمالك مهلة لمدة ١٥ يوما لسداد مستحقات التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق قبل فسخ عقد اللاعب.


وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم الخميس: " علمنا أن قيمة مستحقات الجزيري تصل إلى ٢٠٠ ألف دولار لم يحصل عليهم اللاعب.


ويواجه الزمالك مشكلة كبيرة بسبب عدم وجود أي سيولة مالية مما جعل الادارة  تعثر في منح اللاعبين مستحقاتهم المالية حتى الآن، وأمهل الفيفا إدارة الزمالك ١٥ يوما قبل فسخ العقد بشكل رسمي.

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احمد سليمان يعلن رسميا عن قائمته الانتخابية لنادي الزمالك

 

أعلن اللواء  أحمد سليمان المرشح على رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك على القائمة التي سيخوض بها انتخابات النادي خلال الفترة المقبلة.

وضمت القائمة العديد من الأسماء الزملكاويه والتي تضم القائمة كلا من :

هشام نصر على مقعد نائب الرئيس، وهاني شكري على مقعد أمين الصندوق، وفي العضوية فوق السن مصطفى عبدالخالق وعبدالله جورج ومصطفى بدوي و الحسيني سمير و مصطفى سيف العماري و العضوية تحت السن الثنائي ومحمد طارق و سامح الخوانكي.

وحرصت قائمة أحمد سليمان علي  إطلاق شعار "زمالك جديد ..زمالك زامورا" على القائمة الانتخابية التي ستخوض الانتخابات خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر إقامة انتخابات نادي الزمالك يوم 11 فبراير المقبل ، وستقام انتخابات الزمالك علي يوم واحد طبقا للائحة الاسترشادية. 

الزمالك هشام نصر احمد سليمان الاتحاد الدولي لكرة القدم مجلس إدارة كرة القدم

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