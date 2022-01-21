أخبار العالم| التحالف يدك معاقل الحوثي في اليمن.. والبرهان يكلف 15 وزيرا جديدا

شهدت الساحة العالمية والإقليمية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة عسكرية جديدة ضد الحوثيين

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بيانًا عاجلاً قال فيه إنه دمر منصات إطلاق الصواريخ الباليستية لمليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء.

التحالف العربي: نفذنا ضربات جوية ضد الحوثيين في صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، إنه نفذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة لمليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

مقتل قيادي عسكري في القاعدة بضربة أمريكية في اليمن

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، مساء أمس الخميس، بأن تنظيم القاعدة الإرهابي، أعلن مقتل أحد قيادييه العسكريين في ضربة أمريكية باليمن.

سقوط قتلى وانهيار مئات المباني .. انفجار هائل يضرب دولة أفريقية

دمر انفجار في المنطقة الغربية الريفية بـ غانا، الخميس، مئات المباني وقتل عددا غير معروف من السكان عندما اصطدمت شاحنة تحمل متفجرات في منجم ذهب بدراجة نارية.

بريطانيا تحذر روسيا بسبب أوكرانيا

حذرت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تروس، اليوم الجمعة، روسيا من غزو أوكرانيا، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون له عواقب وخيمة.

الخزانة الأمريكية: مستعدون لفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كبيرة على روسيا إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.

لتشويه تونس.. قيس سعيد يتهم "خونة” ببيع ضمائرهم للمخابرات الأجنبية

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أطرافاً وصفهم بأنهم خونة في الخارج، بالتعامل مع مخابرات أجنبية، دون أن يحدد تلك الأطراف أو الدول التي تتبعها تلك المخابرات.

عودة الحياة.. فرنسا تكشف موعد رفع قيود فيروس كورونا

أعلن ​رئيس الوزراء الفرنسي​ ​جان كاستكس​، عن الرفع التدريجي للقيود الرامية لمكافحة تفشي فيروس كورونا وعودة الحياة اعتبارا من 2 فبراير المقبل، مثل وضع ​الكمامة​ في أماكن مفتوحة وهو إجراء تفرضه عدة مناطق.

انفجار سيارتين مفخختين عند مدخل سجن أعضاء داعش بسوريا

أفادت وكالة الانباء السورية، سانا، الخميس، بانفجار سيارتان مفخختان عند مداخل سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة السورية، والتي يسيطر عليه القوات الكردية ويضم آلافاً من إرهابيي تنظيم "داعش".

رئيس مجلس السيادة السوداني يصدر قرارا بتكليف 15 وزيرا جديدا

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا بتكليف 15 وزيرا في الحكومة الانتقالية الجديدة.

لأول مرة منذ 2008 .. اتصال هاتفي بين وزيريّ الخارجية التركي والإسرائيلي

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، لأول مرة منذ عام 2008.