مقتل قيادي عسكري في القاعدة بضربة أمريكية في اليمن

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، مساء أمس الخميس، بأن تنظيم القاعدة الإرهابي، أعلن مقتل أحد قيادييه العسكريين في ضربة أمريكية باليمن.

وتشن الولايات المتحدة، بين الفينة والأخرى ضربات بطائرات بدون طيار، تستهدف قادة تنظيم القاعدة في اليمن، لكن هذه الغارة هي الأولى هذا العام.

ولم تتضح حتى الآن هوية القاعد العسكري الذي قتل في الغارة الجديدة، ولا موقع الهجوم.

وفي وقت سابق، كشف دراسات يمني أن مليشيات الحوثي أفرجت عن نحو 70% من عناصر تنظيم القاعدة من السجون التي كانوا قيد الاعتقال فيها قبل انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية.

كما كشف المركز عن معلومات خطيرة تشير إلى أن مليشيات الحوثي أسهمت بشكل كبير في حل أزمة التجنيد التي تواجه تنظيم القاعدة، من خلال الإفراج عن معظم عناصر التنظيم البارزين من السجون التي وضعوا فيها قبل الانقلاب على الشرعية.