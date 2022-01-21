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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية: مستعدون لفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كبيرة على روسيا إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي تعهد، مساء الخميس، بجعل روسيا تدفع ثمنًا باهظًا إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

وهددت الولايات المتحدة، روسيا، بأنها إذا نقلت قوات عسكرية إلى أوكرانيا ستعتبر ذلك غزوا، وسترد عليه.

وقالت جين بساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض، "إذا تجاوزت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، أي غزوها مجددا، فإنه سيقابل ذلك برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن روسيا لا تزال مستمرة في التصعيد وتصرفاتها ستؤدي إلى عواقب عالمية وخيمة، مشيرا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا أزمة لها توابع عالمية أكبر من مجرد نزاع بين دولتين.

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وأضاف روسيا تبرر تصرفاتها العدوانية بأن أوكرانيا تهدد أمنها، وهذا مخالف للحقيقة تماما.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعليقا على غزو روسي محتمل، لا وجود لما يسمى "توغلات محدودة".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 4 أفراد لتورطهم في أعمال مزعزعة للاستقرار داخل أوكرانيا بتوجيه من روسيا.

والأربعة، واثنان منهم أعضاء حاليين في البرلمان والاثنان الآخران مسؤولان سابقان "تصرفوا بتعليمات من جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن المتورطين الأربعة "ضالعون في أنشطة تأثير من الحكومة الروسية لزعزعة أوكرانيا".

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