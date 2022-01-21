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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 21- 1- 2022

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، اليوم الجمعة 21- 1  -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

 

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.86 جنيه للبيع و17.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.44 جنيه للبيع و21.29 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 52.18 جنيه للبيع 51.72  جنيه للشراء.

 

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

 

اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات العملات الاجنبية سعر الدولار الأمريكي الدولار

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