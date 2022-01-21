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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

4 تغييرات تساعد على تفتيت دهون البطن بسرعة.. الصيام المتقطع الأبرز

دهون البطن
دهون البطن

دهون البطن من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، وقد يجد البعض صعوبة في فقدان دهون البطن، على الرغم من أن البطون الأثقل هي مشكلة زيادة الوزن إلا أنه ليس من الصعب التخلص من الدهون الزائدة من منطقة البطن.

إجراء تغييرات صغيرة ولكنها مهمة يقطع شوطًا طويلاً من أجل إنقاص الوزن دهون البطن ، سواء كان ذلك من أي جزء من الجسم ، فمن المهم تبني تغييرات معينة سواء من حيث النظام الغذائي أو النشاط البدني، يمكنك ببساطة إنقاص الوزن عن طريق حذف بعض الأطعمة من نظامك الغذائي ، وإضافة فترات قصيرة من التمارين. 

فيما يلي أربعة تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعدك على فقدان دهون البطن.

- الصيام المتقطع

يشير الصيام المتقطع إلى تناول الطعام فقط خلال فترة زمنية محددة وهو يختلف عن أشكال الصيام الأخرى، إذا تم القيام به بشكل صحيح، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لأنه يتم استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية في الصيام المتقطع ويستجيب الجسم لضغوط الصيام من خلال تعزيز وظيفة الهرمون لتسهيل فقدان الوزن وحرق الدهون للحصول على الطاقة.

-كربوهيدرات

الكربوهيدرات مسؤولة عن الكثير من تلك الدهون العنيدة التي ترفض التخلص منها ، بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، تناول الكربوهيدرات المعالجة مثل الخبز الأبيض ورقائق البطاطس والمعكرونة وما إلى ذلك ضار بالصحة، من أجل إنقاص الوزن ، وخاصة من البطن ، من المهم الحد من استهلاك الكربوهيدرات واستبدال الكربوهيدرات المصنعة بمصادر طاقة بطيئة الإطلاق مثل الكينوا أو الأرز البني.

-تدريب متقطع عالي الكثافة

التدريب المتقطع عالي الكثافة يتم تبديل فترات من تمارين القلب والأوعية الدموية مع فترات قصيرة من التمارين اللاهوائية المكثفة مع فترات نقاهة أقل، لا تساعد التمارين الرياضية في إنقاص الوزن عن طريق استهلاك سعرات حرارية أقل فحسب ، بل تمنع أيضًا اكتساب الوزن ، وبالتالي تساعد الشخص على الحفاظ على لياقته.

- تناول كميات أقل من السكر

لا يعرف معظمنا هذا ، لكن عددًا كبيرًا من الأطعمة والمشروبات المعبأة التي نستهلكها مليئة بالسكر والسعرات الحرارية، الأطعمة والمشروبات الموجهة نحو "النظام الغذائي" مليئة بالسكر المضاف ويمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة الوزن، من المهم تقليل مثل هذه المواد الغذائية واستبدالها بخيارات أفضل وأكثر صحة تحتوي في الواقع على نسبة أقل من السكر وسعرات حرارية أقل.

 

المصدر: timesofindia

دهون البطن فقدان دهون البطن الصيام المتقطع منطقة البطن انقاص الوزن

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