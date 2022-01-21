بشرة خير للشباب.. أكثر من 50 ألف فرصة عمل بالداخل والخارج| طريقة التقديم

قدمت الدولة العديد من الوظائف وفرص العمل للمواطنين، والشباب حديثي التخرج، خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة لتسهيل إيجاد فرص العمل، والوظائف للباحثين عن عمل، وكذلك تقليل نسبة البطالة بين الشباب.

ويستعرض "صدى البلد"، الوظائف المطلوبة في شهر يناير الجاري، خارج وداخل مصر، خلال السطور التالية:

وظائف وزارة التربية والتعليم

أعلن الرئيس السيسي، الثلاثاء الماضي، مجموعة من القرارات التاريخية، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات، بجانب رفع مكافأة الامتياز لعدد من المهن الطبية، وإقرار علاوتين للموظفين وزيادة حوافز المعلمين، وتعيين 30 ألف معلم سنويا بواقع 150 ألف معلم في نهاية السنوات الخمس المقبلة، لسد العجز الصارخ في أعداد المعلمين.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن مسابقة المعلمين الجديدة، والتي تبحث من خلالها الوزارة عن شخصيات بمواصفات محددة، موضحا أن الوزارة تتشاور مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص التخصصات والمواصفات المطلوبة، وسوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد الانتهاء من التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد أنه سيتم تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في عملية فرز المتقدمين، والاختيار فيما بينهم دون أي وساطات أو معارف، والأولوية ستكون للأكفأ، مشددا على أن المسابقة ستكون عامة للجميع وفق المعايير والتخصصات التي تحتاج إليها الوزارة.

وظائف مبادرة حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أن العديد من الشباب تقدموا للعمل في مشروع "حياة كريمة"، في عدد من المحافظات وخاصة القرى، بعدما أعلنت مبادرة حياة كريمة من فتح الباب أمام المتقدمين للحصول على وظيفة "أمين مكتبة"، للعمل في المكتبات التي ستفتح في الفترة المقبلة، في قرى حياة كريمة.

وطبقا لبيان مؤسسة حياة كريمة، فإنه من المقرر افتتاح سلسلة من المكتبات في 20 محافظة، يتم استقبال الطلبات منها يوميا، كالتالي: "سوهاج ، أسيوط ، البحيرة ، قنا ، المنيا ، اسوان ، الاقصر ، المنوفية ، الفيوم ، بني سويف ، الجيزة ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الدقهلية ، الاسكندرية ، الغربية ، الشرقية ، الإسماعيلية ، دمياط ، كفر الشيخ".

وأوضحت أنه سيتم استقبال الطلبات الخاصة، ومراجعتها، وبعد اختيار المرشحين سيتم الاتصال بهم لتحديد مواعيد المقابلات، والتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وعن سمات المتقدمين للوظيفة كالتالي:

يفضل خريجي كلية الآداب قسم المكتبات

لا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

يجب أن يكون المتقدم ماهرًا في استخدام أجهزة الكمبيوتر والبرامج المكتبية.

مهارات بيع واتصال ممتازة، والقدرة على التعامل مع الناس من جميع الأعمار، والسلوك الجيد، واللياقة الطبية.

أداء الخدمة العسكرية للرجال والخدمة العامة للنساء.

طريقة التقديم لوظائف حياة كريمة

للتقدم لـ وظائف حياة كريمة، يجب إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني لحياة كريمة على البريد الإلكتروني التالي [email protected] ، مع العلم أن آخر موعد لاستلام الرسائل هو 15 فبراير 2022.

الوظائف المتاحة خارج مصر

أما عن الوظائف المتاحة خارج مصر، قالت وزارة القوى العاملة، إن يوم الإثنين الموافق 31 يناير الجاري، سيكون آخر أيام قبول طلبات المتقدمين على 37 وظيفة عمل، بينهم 7 وظائف في المجال الطبي، برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك في دولة ليبيا.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن هذه الوظائف ضمن الطلبية الثانية لاستقدام العمالة المصرية للعمل في المجال الطبي في طرابلس، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارة، وزارة العمل والتأهيل في ليبيا، وذلك لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة فى إعادة إعمارها.

وجاءت المهن المطلوبة كالتالي:

4 أطباء تخصص نساء وتوليد.

طبيب اختصاصي أشعة تشخيصية.

2 ممرض طوارئ وإسعاف.

5 ممرضات تخصص نساء وتوليد.

13 ممرض تخصص جراحة.

10 ممرضين تخصص أطفال.

2 ممرضة تخصص قابلة قانونية.

طريقة التقديم على الوظائف في ليبيا

على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف، تسجيل بياناتهم بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج، ويشترط على المتقدم أن يكون لديه خبرة من 3 إلى 10 سنوات، والسن من 25 إلى 37 سنة، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 سنة.

وتتراوح الرواتب بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي، أى ما يعادل 15 ألفا و505 إلى 19 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا حسب الخبرة.

الوظائف المتاحة داخل مصر

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهريا، من توفير 7665 فرصة عمل، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن، من خلال 70 شركة ومصنع قطاع خاص فى 17 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري .

وتناولت النشرة إعادة نشر الوظائف التي لم يتم شغلها من ديسمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 927 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 8592 فرصة عمل، ويتم عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص والتقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص متوفرة في 17 محافظة هي : القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، والإسماعيلية ، والقليوبية ، ودمياط ، والبحيرة ، والشرقية ، والمنوفية ، وقنا ، والفيوم ، والوادي الجديد ، وشمال سيناء ، وأسيوط ، وسوهاج ، والمنيا ، والدقهلية .

وجاءت الوظائف كالتالي:

450 فرد أمن براتب يصل لـ 3400 جنيه.

20 مشرف أمن براتب 5000 جنيه.

10 مدخل بيانات .

10 مراقب كاميرات.

10 فرد أمن إداري .

الوظائف في محافظة الشرقية

14 مهندس إنتاج، و5 مهندس صيانة، و12 محاسب ، و17 مندوب مبيعات ، و 10 مسئولة موارد بشرية ، و 6 مسئول شئون ادارية ، و 5 مسئول نظم معلومات ، ومراجع حسابات ، وخدمة عملاء ، و 30 أمين مخازن ، و 10 مساعد أمين مخزن ، و395 فنى جودة ، و 1343 عامل إنتاج ، و 45 عامل مخزن ، و 232 فرد امن ، و 1678 عامل ماكينة خياطة ، 289 عامل عادي ، و 318 عامل تعبئة وتغليف ، و 115 عامل تشطيب ، و 100 عامل نسيج ، و 50 عامل فرن ، و 50 عامل طباعة ، و15 عامل فورم ، و 119 مشرف إنتاج ، و200 مساعد مشرف ، و200 عامل تشغيل ميكانيكا ، و 4 مشرف صيانة ، و 41 سائق كلارك ، و 5 فنى سلامة وصحة مهنية ، و 5 عامل كنترول ، و 8 فنى طباعة ، و 2 فني ميكانيكا ، و 50 مساعد تشغيل ، و 47 فنى لحام CO2 ، و 24 فني برادة ، 32 حجار ، و 3 جزار ، و 50 عامل مكواة ، و 100 عامل قص .

الوظائف بالسويس وبورسعيد والإسماعيلية

تمثلت في 4 خياط ، و 16 عامل نظافة ، و 65 عامل إنتاج ، و سكرتيرة ، وعامل صيانة ، و 2 عامل مخازن .

وفي البحيرة يوجد 525 فنى سنجر و اورليه وأوفر ، و 20 مكوجي ، و15 مشرف ، و 100 فرد أمن ، و 50 عامل تعبئة وتغليف ، و 50 فني جودة .

فرص العمل في دمياط والمنوفية

مهندس ميكانيكا ، و 2 محاسب ، ومسئول مخازن ، و 2 مندوب مبيعات ، و 23 عامل عادي ، و8 فرد امن ، و 5 نساج ، و 10 مشرف تنمية أسواق ، و 60 أخصائي خدمات مالية فردي وجماعي .

الوظائف في البحيرة

4 مسئول ائتمان ، و 5 مهندس زراعي ، و 15 عامل زراعي ، وفنى صيانة ، و 15 عمال انتاج ، و 8 فنى حقن ونفخ بلاستيك .

الوظائف في القليوبية

10 محاسب يجيد الحاسب الآلي ، و 2 أمين خزينة ، و 90 عامل إنتاج ، و 40 عامل عادي ، و 10 عامل ثلاجات ، و 4 مساعد حداد ، و 4 كهربائي ، و10 فرد أمن .

الوظائف في الفيوم

وفي الفيوم يوجد 149 فرصة عمل متاحة ، منها :100 فرد أمن ، و 12 شيف فرن ، و 3 نجار ، و 2 فنى تحميل ، و 20 عامل خياطة ، و 2 كاشير، و4 ويتر ، و 4 ستيوارد.

الوظائف في الدقهلية

مدير مصنع، و8 مدير مبيعات ، ومدير حسابات ، و 9 محاسبين ، ومحامين ، و 11 مندوب مبيعات ، و 2 فنى مبردات هواء ، و 2 أخصائي إتصالات ، و 9 أخصائي رقابة وتسويق ، و6 ممثل خدمة عملاء ، و 8 موظف إداري ، و3 عامل خياطة ، و 3 عامل تشطيب ، و 3 عمال لمصنع حلوي ، و 2 سائق كلارك ، و 2 عامل صناعة كرتون ، و 16 أمين مخزن ، و 2 اخصائي خدمات ، وملاحظ .

الوظائف في المنيا وأسوان والوادي الجديد

محاسب ، و 22 أخصائي إئتمان ، و 3 منسقة ميدانية، و 2 مهندس كهرباء، و 10 عامل زراعي، و مقدم مشروبات، و 2 عامل عادى.

الوظائف في أسيوط

5 معلمة ( إنجليزي – عربي – رياضيات ) ، و 5 أخصائي ، و مهندس ، و 2 محاسب ، و 7 عمال عاديين .

الوظائف في قنا

2 مهندس كهرباء ، و 2 مهندس ميكانيكا كونترول ، و 2 محاسب ، و 2 مشرف تيار خفيف ، و 18 فنى ( تكييف وتبريد – استدعاء آلي – كنترول لوحات تيار ).

وظائف وزارة التضامن الإجتماعي

أما عن الوظائف التي توفرها، وزارة التضامن الإجتماعي، فقد أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة، التابعة للوزارة، عن وظائف خالية، في الفترة المسائية، وأن التقديم متاح لها حتى 27 يناير الجاري، ونشرت المؤسسة بيانها عن الوظائف الخالية كالتالي:

وظائف خالية أخصائي اجتماعي.

وظائف خالية أخصائي نفسي خبرة في تطبيق الاختبارات النفسية”

وظائف التضامن أخصائي تعديل سلوك.

فرص عمل أخصائي صعوبات تعلم.

وظائف أخصائي علاج وظيفي و تكامل حسي وسيكوموتر.

فرص عمل أخصائي تربية فنية.

وظائف خالية تمريض، وأمين مخزن، وفرد أمن.

وظائف خالية عمال، وجنايني، فني سباكة.

أما الشروط اللازم توافرها للتقديم كالتالي:

فرص العمل متاحة في الفترة الليلية

تقم مؤهل عالي مناسب لبعض الوظائف منها الأخصائي الاجتماعي، وأخصائي نفسي.

هناك بعض الوظائف تتطلب مؤهل متوسط وفوق المتوسط مثل تمريض، أمين مخزن، فرد أمن.

ضرورة تقديم شهادة محو الأمية للعمال وفني السباكة.

ألًا يزيد عمر الفرد عن 35 سنة، أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون من سكان القاهرة الكبرى والجيزة.

اختبار لمدة 3 أشهر.

وأشارت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة إلى أنه يتم إخضاع الراغبين في الوظائف للاختبارات لمدة 3 أشهر، ثم يوقع المقبولين عقدا سنويا، بعد فترة الاختبار، ويجدد العقد بشكل سنوي بناء على رغبة الطرفين مع إجراء تأمين على العاملين اجتماعيا، موضحة أنه يتم توفير مقر سكني للعاملين في المقرات التالية: