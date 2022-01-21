تسمح بتأجيل امتحانات الترم الأول.. إجراءات عاجلة من "التعليم"

أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني تعليمات وإجراءات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بشأن انتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وزير التعليم

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : الوزارة تتبع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول حاليا وفقا لتعليمات الرئيس.

توجيهات الرئيس

ووجه الرئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

لمزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات شاهد الفيديوجراف التالي: