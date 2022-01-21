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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تسمح بتأجيل امتحانات الترم الأول.. إجراءات عاجلة من "التعليم"

وزير التعليم طارق
وزير التعليم طارق شوقي

أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني تعليمات وإجراءات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بشأن انتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

لا تأجيل لـ امتحانات الجامعات بسبب كورونا.. التعليم العالي تحسم الأمر

وزير التعليم

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : الوزارة تتبع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول حاليا وفقا لتعليمات الرئيس.

توجيهات الرئيس 

ووجه الرئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

لمزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات شاهد الفيديوجراف التالي:

الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا لمصالح الحكومية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم طارق شوقي جروب ادعم د طارق شوقي والتعليم الفني انتشار فيروس كورونا

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