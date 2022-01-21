أفعال خادشة.. القبض على سائق اتهمته فتاة بالتحرش بها في التجمع بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق بإحدى شركات النقل اتهمته فتاة بالتحرش بها والقيام بأفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة معه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على حساب إحدى الفتيات بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" تضررت خلاله من قيام سائق بإحدى شركات النقل الخاصة بإتيان أفعال خادشة للحياء حال قيامه بتوصيلها لمسكنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول والتحرش بها فحدثت بينهما مشادة كلامية وترجلت من السيارة.

بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.