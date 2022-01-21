عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبها وضرب والدتها.. تفاصيل سحل عاطل لفتاة عاتبته على معاكستها في الصف

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التفاصيل الكاملة لإلقاء القبض على عاطل سحل فتاة وسط الشارع في الصف بعد تداول مقطع فيديو للواقعة.

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على فتاة حال سيرها بالطريق العام بالجيزة . 

القبض على شاب ضرب فتاة عاتبته على معاكستها في الصف

القبض على متهم صور فيديو ضرب مريض في مركز طبي بالطالبية

بالفحص أمكن تحديد هوية الفتاة المشار إليها بمقطع الفيديو، وتبين أنها طالبة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) ، وأنه بتاريخ 16 الجارى حدثت مشادة كلامية بينها وبين (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) لقيامه بمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالسب والقذف وحال تدخل (والدتها) تعدى عليها بالضرب دون حدوث ثمة إصابات.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سحل فتاة الصف مقطع فيديو

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الكريمات وإصابة 12 راكب

النيابة تطلب تحريات حول حريق بجوار كشك كهرباء في الجيزة

قطعه بصاروخ ووضع الجثة في الثلاجة..حبس المتهم بقتل بودي جارد 6 أكتوبر

تحقيقات موسعة في تقطيع شاب جثة صديقه لاشلاء بأكتوبر

هددته بفيديو مخل جمعهما.. قاصر تبتز طبيب من دولة عربية في أكتوبر

السجن 3 سنوات للمتهمين بالبلطجة وسحل سيدة بولاق الدكرور وسط الشارع

إصابة التباع والسائق قفز.. تفاصيل سقوط سيارة نقل من أعلى محور صفط اللبن |صور

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

ترشيحاتنا

لقطات مسربة لـ "لامبورجيني ستيراتو" للطرق الوعرة.. صور

التخطيط: 283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في 2021/2022

مصر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الآثم بمحافظة ديالي العراقية

النائب العام الإسرائيلي يفتح تحقيقا في استخدام الشرطة برنامج بيجاسوس

وزير المالية: مستعدون لنقل تجربتنا في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية إلى ليبيا

مديون بـ 70 مليار دولار.. جدل بسبب تهرب إيلون ماسك من الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

الحكومة: لا صحة لتكليف أي أشخاص بالاتصال بالمواطنين بشأن التسجيل للقاح كورونا

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

إعلامي جزائري: نيجيريا قدمت خدمة كبيرة لكوت ديفوار

صدمة للسولية ومرموش.. حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر الأمثل

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ