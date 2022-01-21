للحد من السرقة.. ورشة لتصنيع أغطية خرسانية للصرف بـ المنيا

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ورشة صناعة الأغطية الخرسانية الخاصة بغرف مياه الشرب والصرف الصحى والتي يتم إجراء إختبارات لها بكلية الهندسة.
وتتكبد الشركة خسائر نتيجة انتشار سرقة الأغطية والحد منها، ويتم علي الفور توفير الأغطية البديلة والمصنعة بمعرفة الشركة.
وأكد رجب السعيد، أهمية زيادة الانتاج نظرا لحاجة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لاعداد كبيرة من الاغطية للغرف.
وتوجه السعيد لمتابعة سير العمل بورشة صيانة وملء طفايات الحريق واشاد بحسن جودة واداء الاعمال .
كما قام بزيارة محطة رفع صرف صحي شاهين غرب المنيا والتاكيد علي ضرورة الاهتمام بنظافة الموقع وعمل الصيانات الدورية للمعدات .
واختتم السعيد جولتة بتفقد أعمال التطوير بقاعة التدريب الرئيسية بديوان عام الشركة لتكون جاهزة لاستقبال كافة المؤتمرات والاحتفاليات.