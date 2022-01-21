قرعة كأس ملك إسبانيا.. صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، التي أجريت منذ قليل، عن مواجهة نارية بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو.

وجاء نتائج قرعة الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا كالتالي:

أتلتيك بلباو - ريال مدريد

ريال سوسيداد - ريال بيتيس

فالنسيا - قادش

رايو فايكانو - ريال مايوركا

يذكر أن ريال مدريد مدريد توج بلقب كأس السوبر الإسباني، الأسبوع الماضي على حساب أتلتيك بلباو.

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على إلتشي 2-1، أمس الخميس، بينما صعد أتلتيك بلباو على حساب برشلونة.

ويعد فريق برشلونة الأكثر تتويجا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا، ويليه أتلتيك بلباو ثانيا بـ 23 لقبا، وريال مدريد ثالثا بـ 19 لقبا.